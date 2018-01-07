玩咖王子戀豪放女 轉了性

2018年01月07日 01:03 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

英國哈利王子與美國明星女友梅根．馬克爾即將於5月步入禮堂。哈利花名在外、情史豐富，能否就此收起玩心，頗令外界好奇。而在這方面，他的前輩瑞典卡爾．菲利普王子（Prince Carl Philip），或許是值得效法的對象。

38歲的菲利普王子是瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫與王后席薇雅的獨子，為瑞典王室第3順位繼承人，2015年6月，菲利普隆重迎娶了小6歲的蘇菲亞王妃，現今兩人已育有2小王子，過著令人稱羨的幸福生活，菲利普顧家、親民的形象也與以往大相逕庭。

菲利普王子本是有名的夜店咖和花花公子，出入都開保時捷跑車，曾在《富比世》雜誌2008年的「最靚年輕王族」排行榜居第9名。

如今菲利普王子「轉性」，要歸功於另一半蘇菲亞王妃，而後者的「特殊」經歷亦不遑多讓。據傳，2009年菲利普在瑞典南部濱海度假勝地巴斯塔德（Bastad）的夜店邂逅蘇菲亞，2010年兩人陷入熱戀，並祕密同遊紐約和瑞典各地，菲利普也與交往10年，任職公關公司高層的前女友愛瑪．柏娜分道揚鑣。玩咖王子愛上性感尤物，頓時成了轟動全瑞典的大頭條。但鑑於女方過去的形象惹議，王后席薇雅起初大力反對兩人交往。

蘇菲亞曾在2004年為瑞典知名男性雜誌《蕩婦》（Slitz）寬衣解帶，一張僅著比基尼小褲褲，胸前蟒蛇纏繞而遮住重點的豔照，令人血脈賁張，她也一炮而紅。2005年她還在瑞典情色真人實境秀《極樂飯店》中亮相，被定位為性感豪放女。接著她前往紐約唸書，後來成為瑜伽老師，並到西非迦納擔任義工。

許多人都擔心蘇菲亞會影響瑞典王室形象，但她努力扭轉成見，終於守得雲開見月明。蘇菲亞在斯德哥爾摩大學參加關於兒童與青少年發展的培訓課程，也和友人一起成立非營利機構，幫助南非弱勢兒童與青少年，並以其燦爛笑容與隨和作風擄獲人心。

而今，菲利普王子也「以妻為貴」轉了性，去年12月他訪問香港，與港鐵主席馬時亨等一同乘搭港鐵，刷香港的通用儲值票「八達通」也難不倒他，後來又到了廟街及大排檔，一嚐平民生活。媒體的標題還美之為「瑞典王子出巡─時尚親民、帥氣逼人」。

(中國時報)