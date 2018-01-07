平凡的幸福 真子公主電車放閃

2018年01月07日 01:03 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

日皇二皇子秋篠宮的長女真子公主 (內親王)元月初在皇宮歡度她在皇室的最後1個新年，今年11月4日將與大學同學小室圭在東京帝國飯店舉行婚禮。真子可說是日本第1位自由戀愛結婚的女皇族，過去一段時間以來，不時有媒體捕捉到兩人在橫濱街頭、電車上約會的畫面。

真子於1991年10月23日出生，是日皇明仁的長孫女。她從國際基督教大學畢業後，赴英國萊斯特大學研究所留學，取得博物館學文學碩士學位，現在還在國際基督教大學攻讀博士，前年起在東大綜合研究博物館擔任特聘研究員。

小室則出生於1991年10月5日，因父親早逝，現在與母親及外祖父3人住在橫濱，家庭小康。小室多才多藝，因帥氣的外表，還曾被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為2010年度觀光代言人「湘南江之島海的王子」。小室目前就讀一橋大學研究所，前年8月起在律師事務所上班。

日本女性皇族婚後必須脫離皇籍。真子強調，兩人5、6年前在澀谷出席留學生意見交換會結識後不久，便將小室介紹給父母認識，兩人是以結婚為前提開始交往的。

真子的舉手頭足、一顰一笑都顯得端莊高雅，難掩其出身皇室的氣質。而日本八卦雜誌於2016年10月2日周日晚間，在連接澀谷到橫濱的電車上，拍到她與小室約會的情景，她就像個情竇初開的平凡女孩。兩人約會與一般人無異，雖然全程有兩名皇室隨扈跟著，但似乎不影響甜蜜的氣氛，兩人手上戴著情侶對戒，在電車上輕鬆歡樂地把玩手機、聊天。

真子去年在記者會上，被問到彼此吸引的地方時說：「被小室太陽般的開朗笑容所吸引」，小室則說：「她就像月亮一樣靜靜地守護著我。」

日本皇室拘謹嚴肅且繁文縟節多，宮內廳已決定真子的結婚日程，今年3月4日將舉行相當於訂婚的「納采儀式」、10月7日舉行由小室家派人到宮邸傳達結婚日期的「告期儀式」，10月31日真子赴宮殿向日皇、皇后致謝並舉行「朝見儀式」、11月4日結婚典禮前還要舉行「入第儀式」等。

(中國時報)