川普和梅蘭妮亞 貌合神離

2018年01月07日 04:09 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

新書寫道：川普夫婦的婚姻「令人費解」。圖為川普偕第一夫人梅蘭妮亞上個月7日在白宮參加猶太教光明節接待會。（法新社）

新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》中，不少涉及「主角」川普的私生活及對女性的態度，更大大揭露川普和第一夫人梅蘭妮亞的婚姻生活，聲稱兩人貌合神離，川普雖對擁有「花瓶嬌妻」引以為傲，卻又長期不忠，么兒拜倫也缺乏父愛。新書還指川普會利用女性的嫉妒和報復心，勾引好友妻子。

川普以擁花瓶嬌妻為傲

書中指稱，川普夫婦的婚姻「令人費解」，即使兩人先前同住在紐約川普大樓，但可以數日不碰面，很多時候，梅蘭妮亞也不曉得川普人在哪裡。梅蘭妮亞對丈夫的商業王國生意也一知半解，卻又要假裝感興趣。川普則在友人前，誇讚梅是他的「花瓶嬌妻」（trophy wife）。

書中稱梅蘭妮亞在川普勝選後淚崩，但不是喜極而泣，而是憂心原本的生活會被摧毀，她想一心一意照顧幼子拜倫。川普並被指甚少與拜倫相處，未盡到為父之責。

她憂勝選摧毀生活淚崩

此外，新書指川普「長期不忠」，曾誇稱「人生的一大樂趣是，誘使朋友之妻上床」，還會利用女性的嫉妒和報復心，勾引好友的老婆。作者沃爾夫寫道：「他追求友人的妻子時，會嘗試說服對方，她的丈夫或許表裡不一。」

書中聲稱川普會安排與友人在辦公室會面，並讓對方的妻子從擴音機偷聽二人對話，卻故意問友人：「你仍有與妻子做愛嗎？有多經常？你肯定比她更享受」、「我有數名來自洛杉磯的女孩即將過來，我們可以上樓開開心。我保證…。」

川普以勾引朋友妻為樂

川普的白宮團隊有不少要職由女性出任，例如長女伊凡卡擔任高級顧問，新書指這與川普對女性的看法有關。新書寫道：「雖然川普看來是有仇女心態（misogyny）的男人，但在工作場所上，他接近女性而與男性保持距離。他需要『辦公室夫人』，在最重要的個人議題方面信任她們。」

新書更指，川普視29歲的白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）為「真正的女兒」，親生女伊凡卡則是他「真正的夫人」。

希克斯曾與川普的前競選總幹事李萬度斯基拍拖，而2016年競選期間李遭到川普撤換，有一次希克斯與川普及其子們共處，川普安撫希克斯：「妳對他已仁至義盡了」，卻又爆說：「妳可是他（李）的最佳炮友（best piece of tail）呀」，害得希克斯奪門而出。

(中國時報)