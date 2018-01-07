身邊幕僚多認為 川普像小孩

2018年01月07日 04:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國記者麥克．沃爾夫的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》甫上市就掀起熱賣風潮、登上亞馬遜暢銷書榜首。沃爾夫此書自開賣前就不斷有勁爆內容流出，書中不但將川普描繪成「被一群丑角圍繞的蠢材」，更指出川普身邊幕僚普遍認為，川普就「像是個小孩」。

沃爾夫稱，書中描繪的事都來自他與川普和左右親信長達18個月、超過200次訪談內容，甚至與其中某些人談過數十次。沃爾夫還自稱「在白宮西廂一張長椅上有個半永久性的座位」，更說自己於白宮的混亂局面中，化身為停在白宮牆上的一隻蒼蠅，意指他不動聲色地觀察著白宮發生的一切。基於白宮亂成一團，也就沒有掌權力的人要他離開，所以他就留下來，最終寫成該書。

該書招致川普震怒、直斥內中全是謊言，川普並稱自己從沒跟沃爾夫就此書聊過、也未曾准許沃爾夫進出白宮。川普怒批此書、引發軒然大波，成為全球熱議話題。書商趁勢提前4天於5日開賣，果然大發利市。

沃爾夫5日在全國廣播公司（NBC）「今日秀」電視節目，反駁川普說，「川普可能是地球上最沒有誠信的人」。他更稱川普的幕僚對川普的看法相當一致，幾乎異口同聲。他說：「川普身旁的人全說他像個孩子。」

沃爾夫還說：「我絕對跟川普總統談過，不管他是否認為那是採訪。但我肯定不是私下或不對外公開的談話。」他也指出，跟那些每天都與川普講話的人聊過，「有時這些人基本上時時要與川普說話」。

沃爾夫早年曾當過《紐約時報》送稿付印小工，而經過40年寫作歷練後，終於在64歲的年紀以《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書，擠身全球最著名記者之列，登上事業巔峰。

然而，沃爾夫一夕間成為全球知名作者後，媒體關於他昔日著作所涉爭議的報導也相繼出籠。美聯社稱沃爾夫早期一暢銷書援引13人的話係「出於捏造或經過竄改」。另有曾任記者的前政府人員說，沃爾夫是毫無原則的「虛構小說家」。

他的新書部分內容真實性也受到質疑。比如書中稱，川普的億萬富豪朋友小巴瑞克曾說川普「瘋狂且愚笨」，及英國前首相布萊爾曾向川普女婿庫許納暗示美情報部門可能監聽川普選戰等，都遭到當事人否認。

(中國時報)