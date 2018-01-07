大陸將建20座海上核電站

2018年01月07日 04:09 中國時報 李文輝∕綜合報導

日媒稱，大陸目前有三個大型國有核電企業集團，在北方渤海與南方南海，開發海上浮動式核電站。最快將於2019年運轉。到2020年代，將建設約20座海上核電站，提供油田鑽探開發與島礁建設所需。初估每座海洋核動力平台每年將有上百億（人民幣，下同。約合新台幣452億元）的核動力裝備製造產值，帶動相關配套產業發展。

《日本經濟新聞》5日報導，推進大陸海上核電構想的是中國核工業集團、中國廣核集團、中國船舶重工集團等三大集團。

最早行動的是大型核企中核集團，異業合作與中國船舶工業集團、上海電氣集團等5家國有大型造船、發電設備企業，合資設立新公司「中核海洋核動力發展有限公司」。

報導引述中核集團高管說明進度，將在2018年建成1號機組，2019年運轉。不過，電力行業相關人士研判，海上核電技術還有許多待解決的課題，可能推遲至2020年代才能正式運轉。

報導稱，中國廣核集團也計畫2018年著手建造1號機組、2020年運轉。發電能力面向海底油田供電的規模是5萬千瓦，面向島嶼供電的規模是20萬千瓦。另一方面，中國船舶重工業集團同時在建設發電能力為2.5萬千瓦規模至10萬千瓦規模的小型核電站。預計2020年前後運轉。

報導稱，海上核電站旨在開發海底油田和離島基礎建設所需大量電力。抑制進口原油依賴，提升核能技術實力。

關於市場需求，中船重工資產經營管理有限公司總經理吳忠曾表示，僅就海上石油鑽採需求，渤海灣每年將形成500億元核動力裝備製造產值。南海肯定不小於這個規模。

中船重工719所副總工程師朱涵超表示，未來幾年將需20座海洋核動力平台。每座平台投資約20億元，每年將形成上百億的核動力裝備製造產值。

(中國時報)