李顯龍接班人 會在適當時機選出

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中國時報
／綜合報導

新加坡16位部長、高級政務部長和國會議長日前罕見發表聯合聲明，表示「會在適當時間」從領導團隊選出一人，作為現任總理李顯龍的接班人。這16人等同「遴選委員會」，掌握未來總理人選決定權。熱門人選包括財政部長王瑞傑、總理公署部長陳振聲，及教育部長兼國防部第二部長王乙康。

新加坡總理李顯龍去年捲入家族爭產風波，接班工作備受外界關注。榮譽國務資政吳作棟去年底在臉書公開表示，希望在接下來半年到9個月內選出第4代領導人，總理才可在今年內指定繼任者。16位第4代領導階層則在4日發表連署聲明，表示會在適當時機選出一人。

發表聲明者包括新加坡國會議長陳川仁、10位部長與5位高級政務部長。其中3人被外界視為下任總理熱門人選，分別是財政部長王瑞傑、總理公署部長陳振聲、教育部長（高等教育及技能）兼國防部第二部長王乙康。

聲明表示，「新加坡特點之一是政治穩定，政府領導層順利交接，可加強國民與世界各地民眾對新加坡的信心」。聲明強調，他們知道交接一事「刻不容緩」，而李顯龍也希望於下屆大選後卸任。

聲明發布的同時，《海峽時報》也刊載王乙康之前受訪的一段內容。有關下一任總理人選，他的話值得玩味。這位被看好是總理熱門人選之一的年輕部長說，「我心目中已經慢慢浮現能領導我們的人選。我也很肯定我的其他同僚也在思考同一件事」。

有分析指出，這份聯合聲明的重要之處，在於首次完整列出第4代領導團隊成員名單。新加坡管理大學法律系副教授陳慶文指出，名單人選看來是由李顯龍及第3代領導團隊內的資深部長決定，並推測李顯龍今年公布接班人選的機會更大。李光耀公共政策學院政策研究所副所長許林珠則表示，聲明應該是回應吳作棟的言論，表明他們不會受制於對方或任何人設下的時限。

(中國時報)

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