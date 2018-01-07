龍發堂再收堂眾 政府：違法

2018年01月07日 04:09 中國時報 林雅惠 、 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

龍發堂堂眾家屬表，肯定龍發堂對精障者家屬付出的貢獻。（林雅惠攝）

高雄龍發堂日前爆發法定傳染病群聚疫情，堂方宣布將暫停精障服務，但住持釋心善師父6日與家屬溝通，稱未來疫情獲控制，將「展開雙手歡迎」堂眾。高雄市衛生局對此強調，龍發堂除非申請為合法照護機構，否則不能再招收新堂眾；衛福部表示，龍發堂堂眾設籍在全國18縣市，盼各縣市配合，將很快訂出處理時程。

龍發堂日前公開籲請衛生局盡速將堂眾醫療安置，或同意不影響疫情前提下，由家屬帶回居家隔離，並宣布未來暫停精障服務。住持釋心善6日出面與家屬面對面溝通，上百名堂眾家屬連署表達支持龍發堂後，釋心善回應：「繼續照顧堂眾，是我們的目標」。

家屬連署支持龍發堂

釋心善說，爆發疫情後，龍發堂配合防疫不懈，致力改善環境衛生，對堂眾及家屬感到有愧，但從未想要放棄任何一位堂眾。

釋心善指出，本月3日宣布暫停對精障者服務，是為了堂眾健康著想；堂方正經歷前所未有的攻擊與危機，他們深刻反省，是龍發堂與社會溝通太少，以致包括公部門都不了解龍發堂對社會的貢獻與價值；堂方相信，沒有一個理性的社會要消滅像龍發堂這樣的團體，把一個對社會有幫助的團體，送到歷史。

釋心善表示，未來會配合衛生單位控制疫情，公部門認為疫情有擴散或尚未控制下來的疑慮，因此將堂內的孩子先安置出去，希望政府趕快協助堂方做好消毒工作，讓堂眾能夠回歸一個正常生活的空間。

她強調，未來繼續照顧堂內的精障孩子是努力的目標，疫情平息後，堂眾家屬若仍然相信龍發堂，會展開雙手歡迎回來，龍發堂精障服務未來將會持續下去。

高市衛生局副局長林盟喬表示，家屬不必恐慌，政府不會坐視不管，移出的堂眾將先安置醫院治療，再評估他們狀況，認為可以回歸社區，再讓他們回去，這需要一段長時間的醫療。

衛局要求先申請合法

林盟喬說，衛生局介入半年來，堂方都未能落實有效管理、改善軟硬體缺失，依此來看要成為合法機構再收治病友，幾乎是不可能，堂方片面宣稱疫情控制將再收堂眾是違法行為。衛生局設有家屬關懷專線，提供住民安置轉銜、社會福利申請及醫院轉介等服務，請家屬不需驚慌。

(中國時報)