新聞透視－協助轉型合法 不該一刀斷

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中國時報

龍發堂堂眾家屬200多人，6日出席堂方住持釋心善舉行疫情爆發後處置的面對面溝通，家屬在會場上宣布連署及組成自救會表達支持龍發堂，希望政府單位應協助龍發堂改善疫情，拿出對策，而非對龍發堂「一刀砍斷」。

堂眾家屬強調，自救會是獨立於龍發堂的團體，是為了爭取家屬立場和權益而成立，盼藉由家屬的團結，給予龍發堂正面的支持及肯定。

家屬紛紛肯定龍發堂的貢獻，表達希望讓精障的家人繼續留在龍發堂生活，更強調「家屬有自主權決定要把家人安置在哪裡，政府沒有權利為家屬做決定。」

現場許多堂眾家屬不滿政府的作法，認為政府應該是協助龍發堂，不是消滅龍發堂；應該將龍發堂不合法之處變為合法，合法後讓它更完善，以解決堂眾、家屬及社會問題。

家屬直言：「如果一開始可以解決，就不會到龍發堂來了」。1名母親心情低落說，如將孩子帶回家「我一定帶他去跳海」。

另有家屬表示，曾把精障兒子送遍各大醫院都沒辦法，送來龍發堂後生活逐漸穩定下來，龍發堂帶給家屬們一股安定的力量。

許多家屬認為，「送去醫院只能治標不治本，難道要將人接回去，讓他們去攻擊別人，作姦犯科，最後責任誰負擔？」政府不應該對龍發堂一刀砍斷，應該協助龍發堂合法及更好，讓龍發堂繼續發揮社會正面的功能。

(中國時報)

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