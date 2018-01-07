輕航機拋錨迫降東海岸 2輕傷

1架從花蓮沿著海岸山脈飛過來的輕航機，6日因引擎故障，迫降在台東石雨傘海邊。 （莊哲權翻攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

「我們看到螺旋槳停擺，越飛離海岸線越近，最後就聽到 『砰』的一聲…」1架來自花蓮的輕航機，6日下午3點30分許，疑因機器故障失去動力，迫降在台東縣成功鎮石雨傘遊憩區附近岸邊，機尾與機身分離，劉姓、溫姓2名駕駛僅受輕傷，拒絕就醫，是否有違法，警方正進一步釐清確認。

在成功鎮石雨傘遊憩區休息的高雄黃姓遊客，6日下午3時30分許，目睹輕航機的螺旋槳沒有擺動，在空中滑行，而且越飛越低，接著就是「砰」的一聲，就沒有聲音，警覺不對，趕緊打119求援。

輕航機迫降在岸邊沙灘上機尾與機身斷成三截，任由海浪拍打，台東縣消防局及海巡第一三總隊人員獲報趕抵現場，發現機上兩人已自行脫困，在岸邊待援，因均僅受輕傷，只有1人臉部割傷，拒絕就醫，警方事後將他們帶回派出所偵訊，是否有違法，有待民航局及行政院飛安委員會人員進一步認定。

據調查，該輕航機駕駛為45歲溫姓及27歲劉姓花蓮人，兩人向警方表示，都有輕航機駕駛證照，年紀較長的溫男還有教練證照，還說這趟飛行事先申請，他們3點由花蓮馬太鞍起飛，飛到三仙台北邊，因機械故障，引擎失去動力，才會在石雨傘迫降。

該架輕航機為自行打造組裝的私人飛機，造價約100萬元，這次是試飛，飛到三仙台北邊時，發現引擎有問題，趕快找沙灘迫降，幸好保住性命。

(中國時報)

新聞透視－協助轉型合法 不該一… 恐嚇血洗彰中 警鎖定19歲校友

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。