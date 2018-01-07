輕航機拋錨迫降東海岸 2輕傷

2018年01月07日 04:09 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我們看到螺旋槳停擺，越飛離海岸線越近，最後就聽到 『砰』的一聲…」1架來自花蓮的輕航機，6日下午3點30分許，疑因機器故障失去動力，迫降在台東縣成功鎮石雨傘遊憩區附近岸邊，機尾與機身分離，劉姓、溫姓2名駕駛僅受輕傷，拒絕就醫，是否有違法，警方正進一步釐清確認。

在成功鎮石雨傘遊憩區休息的高雄黃姓遊客，6日下午3時30分許，目睹輕航機的螺旋槳沒有擺動，在空中滑行，而且越飛越低，接著就是「砰」的一聲，就沒有聲音，警覺不對，趕緊打119求援。

輕航機迫降在岸邊沙灘上機尾與機身斷成三截，任由海浪拍打，台東縣消防局及海巡第一三總隊人員獲報趕抵現場，發現機上兩人已自行脫困，在岸邊待援，因均僅受輕傷，只有1人臉部割傷，拒絕就醫，警方事後將他們帶回派出所偵訊，是否有違法，有待民航局及行政院飛安委員會人員進一步認定。

據調查，該輕航機駕駛為45歲溫姓及27歲劉姓花蓮人，兩人向警方表示，都有輕航機駕駛證照，年紀較長的溫男還有教練證照，還說這趟飛行事先申請，他們3點由花蓮馬太鞍起飛，飛到三仙台北邊，因機械故障，引擎失去動力，才會在石雨傘迫降。

該架輕航機為自行打造組裝的私人飛機，造價約100萬元，這次是試飛，飛到三仙台北邊時，發現引擎有問題，趕快找沙灘迫降，幸好保住性命。

(中國時報)