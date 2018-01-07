恐嚇血洗彰中 警鎖定19歲校友

貼文者在「靠北彰中」臉書社團預告怒嗆將「血洗彰中」，警方已鎖定1名校友。圖為警察在校園站崗。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／彰化報導

臉書「靠北彰中」社團去年出現1篇匿名貼文，嗆聲要「血洗彰中」、「讓教官人頭落地」，彰化檢警經連日追查，鎖定1名去年畢業、目前就讀新北市某私立大學的19歲吳姓男大一生，已通知對方今（7）日二度前來說明，若順利就可破案。

去年12月9日，臉書「靠北彰中」有人貼文「12月18日等著吧！」、「彰中人一定得死」，引發各界譁然，校內師生更是人心惶惶。警方、校方當天如臨大敵，加派人員警戒，全校還有27名學生無理由請假，所幸未發生任何流血事件。

警方依貼文「這個學校給我很大的恥辱，我要雪恥」、「你們將葬送華陽岡上」等內容，交叉比對相關資料，認為應是在校生或校友所為。追查後發現犯嫌利用跳板程式連線至國外IP、隱藏真實發文位址，從10名嫌疑人縮小至6人，其中吳生涉案機率最大。

警方日前北上找到他時，他神色泰然，矢口否認到底，堅稱清白、並未發文，應是手機被駭才被鎖定。但專案小組掌握到更詳細的IP位址資料佐證，因此去年底寄發通知請吳二度到案說明，若能突破心防，就可宣布破案，否則不排除再追查其餘嫌疑人。

彰化縣刑大副大隊長林世明說，全案由刑事警察局、刑大和彰化分局組成專案小組，掌握10幾名特定對象進行清查；因無人承認犯案，全案仍在偵辦中。貼文者已觸犯刑法「恐嚇公眾罪」，將面臨2年以下徒刑。

彰中表示，案情水落石出，全校師生才能安心。若是在校生所為，將立即啟動校內輔導機制；若為校友或其他人，交由檢警依法處理。如確認是校友所為，將請其所讀大學進行輔導，學校也將深自檢討，究竟是何原因讓犯嫌對彰中深惡痛絕，「他有錯、有恨，培育他的母校責無旁貸」。

(中國時報)

輕航機拋錨迫降東海岸 2輕傷 假LINE唬爛賣手機 得手2000萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。