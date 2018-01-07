假LINE唬爛賣手機 得手2000萬

2018年01月07日 04:09 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

桃園26歲羅姓男子，元旦看到朋友臉書張貼通訊行新開幕特惠訊息，1隻全新iPhone7手機僅要價1萬元，便心動加入對方的LINE聯繫，並匯款訂購一隻。因遲遲未收到貨，對方也將他封鎖，經向友人查證，才赫然發現原來是朋友的臉書遭人盜用，羅男新年第一天就被騙，氣得趕緊向警方報案。

警方發現，詐騙集團從去年10月起，開始大肆盜用民眾的臉書帳號，佯稱「朋友的通訊行新開幕，熱門旗艦手機限量特惠中，詳情請加LINE：XXXXXX」，儘管警方不斷宣導，但許多被害人在信任親友的心態下，很容易一時不察上當受騙。警政署165反詐騙諮詢專線統計，截至去年底，短短3個月內已有1616人被騙，每件財損從5000至10萬元不等，總財損超過2000多萬元。

警方說，年輕、高學歷的民眾最容易上這種詐騙手法的當，與一般假檢警詐騙，歹徒大多鎖定老人家大不相同。目前發現的被害人，大多為40歲以下的上班族、大學生，其中不乏科技新貴。

警方指出，歹徒會要求被害人加LINE好友私下交易，165根據受理的詐騙案，整理出「千萬別加好友」的詐騙LINE ID，並從上月10日起定期更新公布，迄今已揪出83組詐騙ID，民眾可藉以比對、防止被騙。

警方表示，詐騙集團目標鎖定喜歡網購的年輕人，除了盜用臉書帳號，還會在臉書購物社團刊登低價手機、筆電、名牌衣服等商品，且都會要求以LINE私下交易，收款後就人間蒸發。提醒民眾若在臉書看到親友販售訊息，須再三確認是否為本人；且價格若遠低於行情，極可能就是詐騙；如發現臉書疑似遭盜用，可到臉書網頁依步驟取回帳號掌控權。

(中國時報)