台中 西區－俗擱大粒 內餡爆漿

台中市民生北路車輪餅已有20年歷史，目前由女兒「紅豆」負責攤位。（陳淑芬攝）

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中國時報

爆漿又爆皮！台中市民生北路車輪餅已有20年歷史，除了好吃的車輪餅外，夏天還提供免費冰紅茶、冬天換成熱騰騰的薑母茶，吸引許多死忠老顧客，直說老闆憨實的誠意，讓人「足甘心」。

這家紅豆餅攤20年前設在中市向上路一段的孫立人將軍紀念館前，老闆娘王秀如當年1個紅豆餅才賣5元，以真材實料逐漸打響名氣，口耳相傳而成為知名車輪餅攤，5年後搬到附近的民生北路路口繼續經營，20年來僅漲價為8元，堪稱全台中最便宜的車輪餅，但用料未因此打折扣，內餡顆顆飽滿爆漿，甚至連餅皮都爆皮。

攤車目前由28歲女兒「紅豆」負責，餡料由王秀如丈夫負責備料，紅豆、綠豆、筍絲及奶油4種餡料都不含糊。紅豆及綠豆是慢火燉熬，紅豆更是從上午11點燉到晚上6點，靠著慢火燉煮維持綿密口感及香味，筍絲則以麻油及香油炒過，再加上胡椒粉調味，調理簡單卻清爽。

「料好實在啦！」20年老顧客楊先生說，這攤的紅豆、綠豆車輪餅香氣濃郁還會爆漿，口感極棒，筍絲嚼進嘴裡香鹹甜脆，別有一番風味；林小姐笑說她每次都買一堆，吃不完可以冷藏，食用前噴些水，放進電鍋內鍋蒸一下就恢復風味，一樣超好吃。

地址：台中市西區民生北路、民生路口

營業時間：周一至周六上午11點至下午6點

售價：每個8元

(中國時報)

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