桃園 平鎮區－低糖創新口味 在地排隊名店

2018年01月07日 01:04 中國時報 蔡依珍 ）

原本擔任護理長的湯雅嵐，感嘆因工作忙碌錯過孩子童年時光，5年前轉行賣起2個兒子最愛吃的車輪餅，堅持餡料每天新鮮現煮且糖量減半，以真材實料原味帶出食材清甜，還研發酸菜、珍珠奶油等創新口味，成為附近學校師生放學排隊的熱門銅板美食。

41歲的湯雅嵐說，18歲護校畢業後從婦產科護理師一路當上護理長，常常假日值班、晚上加班，兒子都已習慣媽媽不在家，老師甚至一度以為她兒子是單親，加上看到許多醫療暴力、訴訟爭議而萌生退意，5年前決定轉行，繼承母親賣紅豆餅的遺願，加盟開起伍師傅車輪餅桃園平鎮員外分店，也多點時間陪伴孩子長大。

為讓消費者吃得安心又健康，她堅持純手工熬製天然餡料，不添加人工香料、凝膠劑，且標榜健康低糖，更超脫師傅教學，堅持2倍烘烤時間，做出又脆又厚、愈嚼愈香的餅皮，加上厚實爆漿內餡，成為在地名店。

湯雅嵐以自種地瓜煮成泥，芋頭則只選台中大甲跟苗栗公館新鮮貨，創新研發的隱藏口味客家酸菜，也是公公有機種植食材並親手製作；彈Q香甜的奶油珍珠、飽滿綿密卻不甜膩的紅豆、濃郁牽絲的起司蛋、噴香夠味的菜圃肉，還有夏天限定的各式冰淇淋口味，甜鹹燒冷全都有，每天都引來排隊人龍。

地址：桃園市平鎮區文化街268號電話：0988305208

營業時間：每天下午1點至晚上6點，國定及例假日公休

售價：每個14元至20元

(中國時報)