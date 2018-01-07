雲林 北港鎮－古早味車輪餅 飄香40載

2018年01月07日 01:04 中國時報 張朝欣 ）

北港鎮有攤40年的車輪餅，沒有店名卻顧客滿滿，因為老闆娘李秋菊用料實在，1個8塊錢的車輪餅餡料滿溢，吃起來份量十足且充滿古早味，是在地人最喜愛的下午茶點心。

李秋菊的車輪餅攤位原位於北港鎮義民路、中正路口，近1個月許多老顧客發現攤位不見了，詢問周邊店家才知道遷至新德路中油加油站斜對面，雖有一段路程，也絲毫不影響老顧客忠誠度，直說：「只要有開，一定會去買！」

李秋菊30歲開始賣車輪餅，現已70歲，她回憶說，40年前6個車輪餅只要10元，1個不到2元，後來演變成6個20元，這幾年原物料不斷上漲，不得已變成3個20元，單買1個8元。

但與都會區相比，1個8元的車輪餅還是相對便宜，且李秋菊用料實在，紅豆、花生、奶油內餡都塞得滿滿，每個咬下去都絕對「爆漿」，且香氣滿溢。

李秋菊說，北港早年是雲林沿海五穀雜糧集散地，尤其花生更是全國聞名，因此選擇花生、紅豆做為內餡，奶油則是小朋友的最愛，3種口味各有特色，餅皮也經特殊調配，吃起來Q彈有口感。

李秋菊的車輪餅只在下午販賣，賣完為止，她表示，年紀大了，體力不如前，經常要休息，但看到大家心滿意足吃著車輪餅，也很開心，會持續陪伴老顧客。

地址：雲林縣北港鎮新德路中油加油站斜對面

電話：0919383408

營業時間：下午1點至下午4點，不定期公休

售格：1個8元、2個15元、3個20元

(中國時報)