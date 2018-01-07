屏東 萬丹鄉－豆廚子馬卡龍色繽紛餅皮

2018年01月07日 01:04 中國時報 潘建志 ）

屏東縣萬丹鄉有間專門賣「馬卡龍」紅豆餅的店「豆廚子」，老闆娘王惠玲以擅長的植物染，利用天然食材做染料，改良出紅、黃、綠、黑、咖啡等彩色餅皮的紅豆餅，就像馬卡龍一樣五彩繽紛，吸引不少人氣。

王惠玲原從事植物染工藝，嫁到萬丹後，因夫家曾種過紅豆，開始學著製作紅豆餅，並利用閒暇時間到社團繼續學習植物染。老師鼓勵她可以把植物染技術應用在紅豆餅上，她開始抱著實驗的心情尋找原料。

她把梔子花的果實壓碎煮過後調入麵糊，製作成黃色餅皮，以抹茶粉製作綠色餅皮，竹炭粉做成黑色，紅麴製作紅色，咖啡粉做成咖啡色餅皮，再嘗試搭配內餡，失敗多次後終於成功研發出「馬卡龍紅豆餅」，口味有咖啡奶油、抹茶紅豆、梔子芋頭、紅麴豆奶、竹炭黑芝麻5種，還可配合客人要求混搭不同餅皮與內餡。

因食材特殊，製作成本高，售價比一般紅豆餅高出5成，她原本擔心顧客不會埋單，沒想到很受到歡迎。她說，目前仍在嘗試製作其他顏色紅豆餅，希望可以找到藍色材料，製作新奇的「阿凡達紅豆餅」。

地址：屏東縣萬丹鄉中興路二段485號

電話：0978118968

營業時間：平日下午2點到6點、假日上午10點到下午6點，每周四公休

售價：馬卡龍紅豆餅每個15元，傳統紅豆餅每個10元

(中國時報)