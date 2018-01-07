新北 中和區－麻吉紅豆餅 安心吃的媽媽味

2018年01月07日 01:04 中國時報 葉書宏 ）

蔡素芬本是專職家庭主婦，因小女兒愛吃紅豆餅，但食安問題頻傳，擔心之餘索性自行創業，在新北市中和區開起「麻吉紅豆餅」，她秉持做給家人吃的媽媽味，嚴格把關食材，加上種類多元，每天都有不少客人上門排隊。

蔡素芬表示，開店前與丈夫幾乎吃遍各地有名紅豆餅，回家後研究分析，不少店家採用「蛋糕式」餅皮，口感過軟易破，因此堅持用傳統麵糊搭配特定火候，烤出厚實又香脆可口的古早味餅皮。

「嚴格把關，才能吃得安心又健康！」蔡素芬天天購買新鮮食材，寧願多花成本承租店面，讓食材可以冷藏、冷凍避免變質，另添購保溫箱，讓上門顧客都可以吃到暖暖的紅豆餅。

蔡素芬秉持做給家人吃的原則，餡料都是親自熬煮，且堅持少糖、少鹽、少油，除了傳統奶油、紅豆、蘿蔔絲口味的車輪餅外，她也研發芋頭、雞蛋、起司玉米，奶油紅豆等口味，滿足不同消費者需求，店內還有販售純正冬瓜熬煮提煉的冬瓜茶、桂花酸梅湯、手工餅乾等，希望讓上門的客人每吃一口或喝一口，都能充滿幸福感。

地址：新北市中和區中山路二段56號

電話：0988946169

營業時間：每天中午12點至晚間8點30分，每周日公休

售價：紅豆、奶油、芋頭、紅豆奶油、蘿蔔絲12元；雞蛋、起司玉米18元

(中國時報)