師生圍爐送暖 侯友宜上菜

2018年01月07日 04:09 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節將至，新北市政府與莊敬高職6日舉辦愛心圍爐活動，席開百餘桌邀請千名低收入戶、弱勢民眾參加，現場還安排義剪、美甲、臉部彩繪和摸彩活動，副市長侯友宜特地提前到場感謝師生們的愛心，更到烹飪區與學生們一起下廚準備佳餚。

現場義剪 摸彩享好康

餐飲科學生協助餐食準備及宴會內外場服務，美容美髮科學生進行義剪、人體彩繪及美甲服務，表演藝術科的同學協助規畫表演節目於餐會中演出，影視科同學負責燈光音響等設備，幼保科協助照顧年幼小孩，讓家長可安心體驗，活動猶如嘉年華會般熱鬧滾滾。

另外，今年特別安排就業及升學說明會，提供升學及職業訓練等相關資訊給參與民眾，希望幫助他們順利求職或就業。家樂福、南山福德宮則供400份福袋，摸彩品、圍爐費用由莊敬高職媒合各界善心資源，其中莊敬校友、藝人王大陸認贈20桌餐費。

實物銀行 推多元福利

莊敬高職校長林淑貴表示，福袋內容包含乾糧及民生物品等物資，不僅補充弱勢家庭的基本民生物資需求，也讓所有參與的家庭歡喜過好年，學校及企業個自發揮所長、奉獻愛心，帶給所有參與活動的弱勢家庭一個溫馨及感動的餐會。

侯友宜提早到場鼓勵，更親自到烹飪區下廚，與師生們一起準備佳餚，感謝師生延續愛心和發揮創意，用專業來關懷服務身邊弱勢家庭。

侯友宜強調，實物銀行自2011年成立以來，共媒合款項及物資市值逾12億元，有191萬多人次受益，期盼社會各界一同參與及投入「幸福滿屋，實物銀行」方案，讓愛心持續散播，推動更多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的家庭。

(中國時報)