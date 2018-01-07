東大飛行公園 向黑蝙蝠致敬

新竹市東大飛行公園6日舉行啟用儀式，市長林智堅（左四）帶領眾人拋出紙飛機，象徵夢想起飛。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

延續黑蝙蝠中隊逾一甲子的歷史回憶，新竹市在曾為該中隊營區的東大飛行公園，打造7大飛行意象的裝置藝術，結合一旁黑蝙蝠中隊文物館，保存雋永的歷史軌跡。

9名老隊員齊見證

市長林智堅6日與9名黑蝙蝠老隊員們一起為飛行公園舉行啟用儀式，見證這塊土地從昔日的空軍營區，一路成為記載歷史的模範公園，老教官李崇善憶起往日回憶，感慨萬千，期盼歷史記憶能夠永續流傳。

林智堅說，黑蝙蝠中隊自1952年成立開始，執行艱難的祕密任務至1972年，20年間殉職人員達148人，是空軍犧牲最慘烈的特種部隊，勞苦功高是國軍典範。

裝置藝術 緬懷歷史

東大飛行公園處於總長約4公里的「新竹之森」核心區，沿著新竹綠園道、文化綠廊、護城河、三民公園、隆恩圳、中央公園等，7大裝置藝術包括入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想與新月椅，皆從黑蝙蝠中隊執行任務的特點為設計主題。

東大飛行公園曾經為黑蝙蝠中隊基地，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，以緬懷過去黑蝙蝠中隊保家衛國精神，保存黑蝙蝠中隊的歷史意涵，市府透過完善空間規畫，結合歷史價值，讓民眾、孩子們藉由探索藝術裝置，了解歷史意涵，並感佩黑蝙蝠中隊的付出。

市府表示，未來不僅將在東大飛行公園舉行相關藝文活動，東大飛行公園將串聯4公里長的「新竹之森」，民眾能沿著新竹綠園道、文化綠廊、護城河、三民公園、隆恩圳及中央公園，享受以人為本、減壓、紓壓的幸福城市。

(中國時報)

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