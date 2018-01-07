夏田產業園區 公聽會流產

許多地主站在公聽會會場外，根本擠不進去。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

推動台中市大里區夏田產業園區計畫，市府經發局6日舉辦公聽會，共發出1900多份公文，公聽會場地卻只能容納百餘人，現場擠得水洩不通，更有近千名地主無法進入，有地主氣得大罵，現場氣氛一度火爆，經發局研議後決定擇期再召開。

地主罵翻 擇期再召開

「根本是浪費我們的時間！」、「把我們當傻子嗎？」參加夏田產業園區公聽會的地主在會場中忍不住破口大罵，因為要參加這場公聽會，得先經歷塞車、找不到停車位，好不容易找到車位，卻面臨擠不進會場，讓許多地主氣憤難平。

「實在太草率！」林姓地主不滿的說，公聽會選擇這麼小的場地，導致上千人在會場外、進不去，有的人只好離開，來參加公聽會是希望了解自身權益，卻無法進去、聽不到說明，這樣很不公平。

另名住北屯區的林姓地主直呼「好嘔」！她說，這塊土地是長輩留下來，根本不了解周邊位置，平常家人都要上班，特別撥空參加公聽會，光是找路就找了許久，卻連會場都無法進入，也完全不了解內容。

經發局誤判 白忙一場

大里區多名市議員要求經發局擇期召開，經發局一開始決定繼續召開、也會另擇期再開1次，卻無法讓地主們滿意，之後決定將這場公聽會改成非正式說明會，但仍有許多地主因為想聽、卻聽不到，感到氣憤，公聽會遲未成功召開，幾經協調，決定公聽會停止召開。

經發局副局長李逸安指出，之前曾召開2次非正式說明會，因沒寄發公文，且當時參加人數不多，導致預判錯誤，會在1個月內擇期、選擇大場地另行召開公聽會，一定會讓民眾了解規畫內容並表達意見。

(中國時報)

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