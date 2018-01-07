阿文重提性騷小花 賴揆尷尬

2018年01月07日 04:09 中國時報 呂妍庭 、翁聖勳／嘉縣報導 、翁聖勳／嘉縣報導

行政院長賴清德南下嘉義參訪，6日上午馬不停蹄跑了5個行程，縣長張花冠、立委陳明文幾乎全程陪同，繼摟肩事件後，兩人難得在公開場合共處多時，卻還是相敬如冰，就連賴清德再三肯定兩人合作無間，喊出嘉義團結向前行，兩人依舊零互動，尤其陳明文在食安大樓致詞時，主動提及性騷擾案，舊事重提，讓全場一陣尷尬。

賴訪嘉義 溫情喊話

賴清德昨率行政院團隊到半天岩紫雲寺、新港奉天宮參拜祈福，接著訪視大林慈濟醫院日間照顧中心、永在食安大樓以及故宮南院瞭解國寶館規畫辦理情形，陳明文除在紫雲寺缺席外，其他4個行程皆現身參與，與張花冠4度碰頭，就算比肩而站，也未交談半句。

其中奉天宮的參拜行程，前農委會副主委，投入民進黨嘉義縣長初選的翁章梁也到場，與張、陳兩位老長官一起參拜媽祖，賴清德致詞時除特別介紹翁章梁年輕有為，也左誇張花冠所率領的執政團讓隊，右肯定陳明文、蔡易餘兩位立委在立法院的支持相挺，更喊出嘉義繼續團結向前行，叫嘉義第一名。

兩個太陽 互動微妙

不過，賴清德的溫情喊話卻在食安大樓參訪行程時破功，陳明文致詞時，當著賴清德和張花冠的面，意有所指對著衛福部長陳時中說「上次你看完後，縣長就開了一個記者會，叫性騷擾記者會」，此話一出，現場有人竊笑，陳時中更是一臉尷尬，賴清德顯得十分淡定，張花冠則是若無其事。

雖然陳明文脫稿演出，令場面有些尷尬，但張花冠在故宮南院致詞時，仍不忘感謝陳明文擔任縣長任內，與她共同爭取南院來嘉義，且漸形漸遠的兩人，也不約而同期許南院能強化與地方的聯結，以回應嘉義鄉親的期待，互動十分微妙。

(中國時報)