建築3兄弟 10年助學3000萬

友友建設董事長張永義（左二）、總經理張順興、南統建設董事長張鴻熙（右二、一）3兄弟高興展示學子們送的感謝卡，給高雄市副市長許銘春（左一）、教育局長范巽綠（左三）分享。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

教育可以脫貧，高雄市不動產開發公會理事長張永義和大哥張順興、弟弟張鴻熙3兄弟事業有成，回饋鄉里，贊助家鄉嘉義縣沿海偏鄉4所國中清寒優秀學子，從國中二年級到大學畢業，每月贊助獎學金；另贊助嘉義縣8所國中晚自習老師鐘點費，並舉辦家庭倫理巡迴講座，10多年來付出逾3000萬元。

以父母之名 成立基金會

張永義和張順興分任「友友建設」董事長及總經理，張鴻熙另創設「南統建設」，3兄弟在嘉義縣布袋鎮過溝國中畢業後，到高雄繼續升學、工作、創業，並在建築業闖出一片天，事業有成後，仍心心念念家鄉沿海偏鄉的貧困學子。

3兄弟感念父母為善的身教，以父親張祿、母親張謝水錦之名成立「財團法人友友錦祿教育基金會」，長期培育家鄉清寒優秀學子，從國二起每月頒發獎學金，國中每月3000元、高中4000元及大學6000元。

目前已經有嘉義縣過溝、布袋、東榮及大吉國中等校，每年共選出5名清寒優秀學子，從國二起一路贊助到大學畢業，連續9年，今年邁入第14年，後來再增加購屋住戶子女，今年共頒發100名，6日在鼓山區美術帝國舉行。

學子寫卡片 感謝張爺爺

多位已畢業出社會的嘉義縣學子特地趕來參加，贈送感謝卡給張爺爺─張永義兄弟，感謝在他們貧困的求學過程助一臂之力；警專畢業任職高雄港警局的陳育煦曾連續5年領取基金會獎學金，考上警專後，主動將機會讓給有需要的學弟妹，他說，獎學金是他奮發向上的動力。

退休的前過溝國中校長鄭招興認同張氏兄弟的理念，一路協助推動，他說，只有教育才能翻轉人生，張氏兄弟投注教育的義舉，在貧困孩子的求學之路助他們一臂之力，非常有意義。

(中國時報)

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