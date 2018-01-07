古早味金門宴 口碑飄香兩岸

2018年01月07日 04:09 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

上菜囉！由星級名廚許堂仁團隊跨海評鑑「金門宴」6日在台開金門風獅爺商店街舉辦成果發表會，席開70桌600餘人享10大好菜，來自紅磚大厝的傳統佳餚和濃濃懷舊風的大圓桌，洋溢美食島嶼舌尖上的古早味。大快朵頤的鄉親期待廚神評點下的阿嬤手路菜，帶著金門風味餐的口碑飄香兩岸，吸引遊客前來體驗。

金門副縣長吳成典強調，「金門好宴、傳承不變」，要讓來到金門的遊客吃到最道地、健康的金門菜，讓金門觀光發展長長久久；台開集團董事長邱復生也表示，好酒、好菜做出金門最好吃的料理，期望「金門宴」可以推展到兩岸和海外各地。

縣府特別邀請台灣星級主廚前喜來登飯店行政主廚，曾榮獲中國「10大廚神」美譽的許堂仁團隊跨海評鑑「金門宴」，以金門傳統在地菜色為基礎，透過訪古溯今的飲食調查和體驗，重現記憶中「金門菜」的好味道。

縣府也聘請許維民、楊天厚、王先正等3位當地文史專家，為每道菜色譜出象徵金門「古早味」、「老故事」，又有濃厚金門「家宴」印象的菜名，包括五福大拼盤、白切高粱醉雞、藥膳枸杞蝦、紅燒鮮黃魚、金門老宴菜、金門糟扣肉、海蚵麵線盤、美味四寶湯、甜炸香芋餅及甜點等10道好菜。

縣府為提升金門餐飲品質，在「金門宴」成果發表會中，開放50桌名額讓鄉親自費參加，結果報名人數爆表，必須抽籤決定，主辦單位決定未來每年都舉辦一次，與鄉親分享美食好口味。

(中國時報)