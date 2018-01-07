夏田里農地 市府盼盡速開發

2018年01月07日 04:09 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市大里區夏田里農地從2012年起接連傳出重金屬汙染，市府曾要求農民停耕、進行整治，但考量環境保護，同時解決違法工廠與耕種疑慮，經發局規畫200公頃土地、將開發為「夏田產業園區」，初估約可容納5、600間工廠，盼與地方共榮。

「夏田產業園區」範圍包含大里區夏田西段、夏田東段、大里段、中興段與霧峰區五福北段等，共有1625筆土地、總面積達200公頃。經發局指出，未來希望引進金屬製品製造業等低耗能產業，除輔導範圍內現有工廠合法化，也可容納周邊地區的工廠土地使用。

經發局副局長李逸安指出，園區計畫採區段徵收方式開發，目前規畫抵價地發還比例為規範最高的50％，至於地上物部分會另做補償，市府希望聽取民眾意見，目前預計開發時程朝愈快愈好的方向進行，盼能壓縮在3、4年內。

「夏田產業園區」未來將配置完善的交通公共設施，除有60米主要道路，現有6至10米道路也將全數拓寬，園區內並將設置產業、住宅、道路用地，同時規畫公園、停車場、服務中心與汙水處理廠、滯洪池等設施。李逸安強調，整體開發將提升原有住宅生活品質，讓產業與地方共榮。

夏田里農地曾於原台中縣政府時代、2012年及2013接連被驗出遭重金屬汙染，市府宣布禁耕並進行整治，也曾考慮換土方式解決汙染問題。

(中國時報)