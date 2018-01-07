接管食安大樓 「衛福部準備好了」

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中國時報
、翁聖勳／嘉縣報導

行政院長賴清德6日視察永在食安大樓，衛福部長陳時中一改過去曾說嘉縣食安大樓又小又遠，不僅說「衛福部準備好了」，食藥署長吳秀梅當場提出食藥署未來對食安大樓3大定位規畫，且6月就可完成產權移轉，似乎有意接管食安大樓。賴清德視察故宮南院時，除要求國寶館計畫要如期、如質完工，也建議BOT案應妥善處理，盡速決定。

吳秀梅昨指出，6月前會完成食安大樓產權移轉，預定2019年6月30日正式運作，未來可針對境外輸入食品或市售動、食物用藥進行檢測，陳時中也以「衛福部已經準備好了」釋出接管意願，指人員將分階段進駐，招募更多優秀人才回南部服務。

縣長張花冠說，縣府已進行OT招商議價，立委陳明文也認為，中央對食安大樓定位不清，未來衛服部要負責食品安全檢驗或是農產品把關，需要再進一步確認。賴清德強調永在食安大樓後續經營規畫非常重要，衛福部是否要在嘉義設南部中心，日後食安大樓定位，行政院都會周詳考量，做出最好的安排。

賴清德6日也到故宮南院視察，面對立委陳明文、蔡易餘批評南院無法產生外溢效益，與嘉義人的期待落差很大，賴清德除要求國寶館計畫要如期、如質完工，也建議BOT案應妥善處理，盡速決定，故宮博物院長林正儀透露，與BOT廠商樺璽公司仍照合約進行，在沒有其他廠商想投資下，收回由政府自己執行是規畫選項之一，還要進一步討論。

BOT廠商樺璽公司則重申樺璽很有心要跟南院合作，目前一切依照合約屢行，尊重故宮對BOT案未來規畫。

(中國時報)

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