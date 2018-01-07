春節將至 社福禮盒拚認購

2018年01月07日 04:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

距離農曆春節只剩下1個半月，提供春節禮盒、年菜認購的社福團體紛紛開始強力推廣，不過「業績」仍不如預期。唐氏症基金會今年推廣晚，雖推出狗年限定禮盒，距離1萬5000盒目標還有差距；至於華山基金會獨老年菜更還有6成5的缺口，希望各界善心協助。

華山基金會文山天使站長蕭如君表示，獨居長者經濟不寬裕，每年此時總是特別期待華山的年菜，12月底、1月就開始詢問菜色有什麼？例如有位蔡爺爺，早年因糖尿病截肢1隻腳，雖然每月可領8000元津貼補助，但扣掉5000元房租，剩下拿來吃、用，十分拮据，方便加熱的年菜，讓他頗為匱乏的生活，能夠稍微寬裕。

但每份600元的年菜認購，截至目前為止還差6成5資金缺口，希望透過各界宣傳、協助，在1月底前募到足夠的經費，陪長輩過好年。同樣也為獨老送年菜的老五老基金會，截至目前也只募到5成，如果不足，也只能「取捨」，把資源留給最需要的長輩。

唐氏症基金會今年依往例推出春節禮盒，還與插畫家合作2款狗年專屬禮盒，希望增加訂購量。公益行銷處長周美汝表示，今年目標販售1萬5000盒，但因推廣活動晚1個月起跑，目前只有5000盒左右訂單，將持續宣傳，希望把銷售量拚起來。

台北市社會局每年除夕前也會與社福團體合作，致贈獨老、經濟弱勢家庭年菜。人民團體科長謝宜穎說，今年也會送餐給不便備餐的單親家庭，規模從1200份增加至1500份，數量為10年來最多；同時，今年是社會局送餐服務第10年，將請劇團在市府大樓演出行動劇，將歷年的感人個案故事搬上舞台。

(中國時報)