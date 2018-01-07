全台最長懸索橋 13日開放

2018年01月07日 04:09 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

復興區新溪口吊橋經過3年6個月規畫重建整修完工，6日舉辦感恩儀式，邀請耆老以泰雅族語祈福。復興區長曾志湘表示，吊橋全長303公尺，橋頭高低落差23公尺，是全台最長的懸索橋，歡迎民眾上網預約13日的正式開放。

曾志湘表示，新溪口吊橋採吊床式構造，將吊橋主索懸掛在兩岸錨碇座，形成弧形的橋面，長303公尺、寬1.2公尺，標高為252公尺至275公尺間。除提供大漢溪兩側的角板山台地與溪口台地居民往來，也可以連結兩地旅遊景點，帶動地區產業發展。

此外吊橋採原木打造吊橋面板及護欄，利用泰雅族圖騰與色系，作為主索、防震索、抗風索的色調。兩岸錨碇座及護網上的祖靈之眼守護吊橋，祈求新溪口吊橋在祖靈的庇佑下，部落子孫及遊客們可以長長久久的安全使用。6日活動中，也請來耆老，以族語感謝祖靈庇佑，讓吊橋順利完工。

曾志湘說，原來的溪口吊橋使用超過50年，老舊不堪，升格前的鄉長林信義經過多次考察，決定發展觀光，因此有了新溪口吊橋的計畫，他就任後接辦各項整修工程。

因吊橋每日開放2800名遊客參觀，採用網路預約及現場取票的方式入場。成人票為100元，符合規定的民眾優待票為70元。吊橋6日開始開放民眾網路預約，網址為：http://xikoubridge.tycg.gov.tw/。現場領票的位置則在角板山公園旁，遊客取票後穿越腳板山公園步道則可接上新溪口吊橋，過橋後在利用接駁車到羅浮體驗溫泉泡腳，再由接駁車返回仁愛停車場。

詳細交通接駁車採2段式綠、紅路線，綠線站點為仁愛停車場、羅浮橋、羅浮接駁站。紅線站點則是羅浮接駁站、樂信瓦旦公園、溪口台地。

(中國時報)