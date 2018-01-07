落羽松如仙境 賞梅季揭序幕

2018年01月07日 04:09 中國時報 陳淑娥 、 楊樹煌 ／綜合報導 ／綜合報導

泰安社區落羽松林綠橘相間，倒映在水中顯得如詩如畫。（陳淑娥攝）

台中市后里泰安社區的落羽松一片橘紅，呈現冬日蕭瑟氣息，吸引大批遊客造訪，紛紛穿梭在繽紛林木間拍照，尤其落羽松倒映在水中，如詩如畫；浪漫的櫻花祭將在農曆年前粉墨登場。

腹地不大的泰安社區落羽松林，地處大安溪畔一處稻田間，上月悄悄由綠轉紅後，目前一片橘紅，十分吸睛，遊客慕名前往，更獲得新人青睞拍婚紗。另外，如光山寺一處落羽松林，近千坪的松葉林周邊，有田野小徑與山谷溪澗，也是探訪祕境。

全台掀起追落羽松熱潮，黃小姐趁假日帶家人一飽眼福，她說，一大片橘紅的落羽松林，穿梭其中讓人有種遠離塵囂的小確幸，很開心不用遠赴山區，也能在平地感受到山林的悠閒氛圍。

泰安派出所表示，每年冬季，落羽松林與櫻花祭是泰安的重頭戲，在八重櫻吐露芬芳前，落羽松先登場。為讓民眾盡情欣賞落羽松，該所提供茶水、諮詢服務，歡迎遊客將車輛停至派出所，帶著愉快的心欣賞美景。

此外，冬季賞梅是南投縣仁愛鄉的年度盛事，鄉公所為讓遊客在梅花季前往偏鄉體驗部落深度之旅，6日在互助國小舉行「仁愛互新冬梅賞花季」開幕。

仁愛鄉清流、中原、眉原3部落的新生及互助村，是賽德克族與泰雅族的主要生活聚落，在部落內的西伯梅區，除有遍布山野的原生種梅樹，並有梅農精心栽培的有機梅樹，每年冬季梅花盛開時，總吸引絡繹不絕的遊客。

今年賞梅季在鄉長江子信主持中揭幕，會中特邀巴蘭社中原社區的那卡哈拉賽德克文化藝術團，演出精彩的原民舞蹈、賽德克勇士舞；杜咪公主團隊也應邀在開幕式中演出。

江子信表示，今年「互新冬梅賞花季」自6日起至21日，每周的周休假日都有免費接駁車，並提供部落深度導覽，13日並有花下品茗等多元活動，歡迎民眾到仁愛賞花、品茗。

(中國時報)