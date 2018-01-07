千人圍爐 寒冬熱食送暖流

「寒冬圍爐‧千人饗宴」6日晚間在社頭果菜市場席開210桌宴請弱勢民眾，現場並有500名志工在桌邊服務。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／綜合報導

「寒冬圍爐‧千人饗宴」6日晚間在彰化縣社頭果菜市場席開210桌，招待南彰化14鄉鎮市2100名弱勢民眾，寒流來襲加上陰雨綿綿，天氣冷颼颼，場內所有人邊用餐邊欣賞台上演出，熱鬧滾滾。

員林廣寧樂善團千人饗宴進入第5年，向社會各界募集善心，招待弱勢者圍爐吃大餐，讓弱勢家庭在歲末年終也感受到社會善意；包含街友、獨居老人、低收與身障者、育幼院及邊緣戶等都在受邀之列，並由員林家商、同德商工學生擔任服務志工。

主辦單位還準備大賣場提貨券、法蘭絨棉被和可禦寒的毛帽、手套、圍巾和玩具玩偶送給每戶家庭。國小四年級曹小妹連3年跟爸爸、2個哥哥來圍爐，她大讚「謝謝大家的愛心，料理實在太好吃了！」每年最期待的就是領禮物時刻。

廣寧樂善團團長張雪如指出，今年共募到400萬元舉辦圍爐宴，很感謝員榮醫院、中州扶輪社等每年都不離不棄，還有許多善心人士愛心匯聚，從第1年150桌、180桌、200桌到去年250桌。今年募款困難，經費不足，只好減少邀請鄉鎮，未來會持續辦下去。

弘道老人福利基金會與民間企業6日陪伴23位獨居長輩到台中市北區大賣場採購年貨，讓長者自行挑選所需要的物品。華山基金會也邀潭雅神120位獨居長輩齊聚，8旬林玉英阿穿上泛黃的廚師服，扮「食神」大秀年菜手藝，博得滿堂彩。

(中國時報)

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