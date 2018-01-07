防寒害 農漁民嚴加戒備

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中國時報
╱台南報導

面對入冬後首波來勢洶洶的大陸冷氣團，氣溫明顯下降，氣象預報指8日起清晨更可能出現10度左右低溫，前年寒害對農漁業造成的衝擊還歷歷在目，農政單位呼籲農漁民面對這波可能是入冬後的最強寒流，一定要嚴加戒備，才能將損害降到最低。

根據中央氣象局資料指出，8日起大陸冷氣團南下，中部以北低溫將下探10度，西部沿海在輻射冷卻效應下，也可能出現相同的低溫，加上日夜溫差大，對農作物及養殖魚類都會產生影響。

農糧署南區分署建議，目前正是一期稻作育苗期，水稻育苗場應設防風牆，並用不織布及塑膠布覆蓋初生秧苗，以防低溫凍傷，或抽取地下水防寒；正值產期的小番茄、洋香瓜等，室外種植者除防寒外，也要注意相關的病蟲害防治，並採畦溝灌溉保溫。

針對較不耐寒的虱目魚、龍膽石斑等魚種，南市農業局建議養殖戶可在魚塭北側搭蓋防風棚，並且加強越冬溝的配置，必要時得提前捕撈以降低損失，若發現有凍斃魚隻也要馬上清除並進行消毒，以防水質惡化造成二次傷害。

由於沿海養殖魚塭較為空曠，寒流來襲時總伴隨強勁風勢，農業局也提醒養殖戶在魚塭工作時，務必要做好個人保暖工作並注意安全；由於這2天氣候溼冷，四處可見沿海養殖戶魚塭內水車頻頻開動，加強給氧預做準備。

(中國時報)

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