黃春明復刻書房 搬進宜大

位於宜蘭大學的黃春明體驗行動館，將在9日正式啟用，館內將展示黃春明的作品與詩文創作，還結合AR技術讓人彷彿置身黃春明筆下的故事中。（宜蘭大學提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

年逾八旬的作家黃春明是宜蘭大學講座教授，校方還曾舉辦「黃春明及其文學國際學術研討會」，對這名國寶級作家相當重視，不僅如此，黃春明的復刻書房、手稿、作家虛擬影像等，全都搬進宜大圖書資訊館，並命名為「黃春明體驗行動館」，9日正式啟用。

82歲的黃春明是宜蘭人，曾獲「國家文藝獎」、「中國時報文學獎」等多項大獎，代表的小說有《鑼》、《兒子的大玩偶》等多篇小說，黃春明不僅是知名的小說家，還有詩作、撕畫、兒童文學等創作。

2014年9月黃春明被檢查出罹患淋巴癌，公開露面次數減少，今年元旦他仍從台北趕回宜蘭參加「阮義忠台灣故事館」的開幕。對於宜大「黃春明體驗行動館」啟用，6日黃春明直說「歹勢，讓大家麻煩了。」並允諾9日會出席啟用典禮。

宜蘭大學表示，黃春明體驗行動館位於學校的圖書資訊館3樓，有黃春明的復刻書房、手稿、老書桌、詩文投影、文句咖啡杯、手稿、漫畫、撕畫AR（擴增實境）及作家虛擬影像寫真館。

校方表示，復刻書房展示黃春明的作品外，還精選黃春明重要的詩文創作，搭配書房情境造景與投影動畫，重現書寫的過程；部分撕畫作品則結合AR技術，當觀眾以手機掃瞄撕畫作品後，作品會呈現出一小段故事內容，讓參觀者可對主題產生興趣，彷彿置身故事中。

作家虛擬影像寫真館則引導觀眾走入黃春明的書房，當觀眾站在現場設置書櫃前的拍攝鏡頭，將會看見螢幕中出現黃春明揮手送客的虛擬影像，觀眾可與虛擬影像一起拍照，照片將透過網路寄送至手機讓觀眾留做紀念。

(中國時報)

高市自製分區空汙預報 採草莓、泡美人湯 樂活苗栗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。