黃春明復刻書房 搬進宜大

2018年01月07日 04:09 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年逾八旬的作家黃春明是宜蘭大學講座教授，校方還曾舉辦「黃春明及其文學國際學術研討會」，對這名國寶級作家相當重視，不僅如此，黃春明的復刻書房、手稿、作家虛擬影像等，全都搬進宜大圖書資訊館，並命名為「黃春明體驗行動館」，9日正式啟用。

82歲的黃春明是宜蘭人，曾獲「國家文藝獎」、「中國時報文學獎」等多項大獎，代表的小說有《鑼》、《兒子的大玩偶》等多篇小說，黃春明不僅是知名的小說家，還有詩作、撕畫、兒童文學等創作。

2014年9月黃春明被檢查出罹患淋巴癌，公開露面次數減少，今年元旦他仍從台北趕回宜蘭參加「阮義忠台灣故事館」的開幕。對於宜大「黃春明體驗行動館」啟用，6日黃春明直說「歹勢，讓大家麻煩了。」並允諾9日會出席啟用典禮。

宜蘭大學表示，黃春明體驗行動館位於學校的圖書資訊館3樓，有黃春明的復刻書房、手稿、老書桌、詩文投影、文句咖啡杯、手稿、漫畫、撕畫AR（擴增實境）及作家虛擬影像寫真館。

校方表示，復刻書房展示黃春明的作品外，還精選黃春明重要的詩文創作，搭配書房情境造景與投影動畫，重現書寫的過程；部分撕畫作品則結合AR技術，當觀眾以手機掃瞄撕畫作品後，作品會呈現出一小段故事內容，讓參觀者可對主題產生興趣，彷彿置身故事中。

作家虛擬影像寫真館則引導觀眾走入黃春明的書房，當觀眾站在現場設置書櫃前的拍攝鏡頭，將會看見螢幕中出現黃春明揮手送客的虛擬影像，觀眾可與虛擬影像一起拍照，照片將透過網路寄送至手機讓觀眾留做紀念。

(中國時報)