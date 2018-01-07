採草莓、泡美人湯 樂活苗栗

2018年01月07日 04:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣草莓溫泉季即起開跑，6日起連續3個周六在大湖酒莊舉辦藝文饗宴、貓裏特色市集及創意美食，另推出溫泉護照提供優惠好康。縣長徐耀昌為屬弱鹼性碳酸氫鈉泉的美人湯代言，邀遊客到苗栗採草莓、泡好湯、嘗美食，帶回優質伴手禮。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，為行銷泰安溫泉區及台3線沿線鄉鎮觀光資源，以「漫遊湯趣」為主軸，打造苗栗觀光新風貌。結合縣內合法溫泉旅宿業者與農特產品元素，推出苗栗草莓溫泉季「漫遊湯趣溫泉市集」活動，邀全國鄉親享受泰安溫泉好風光。

此外，主辦單位邀來自全台120家旅遊同業，參加開幕式，安排大湖、獅潭周邊產業1日輕旅行踩線團，藉以帶進更多國內外遊客體驗苗栗的好山好水，提升整體觀光產值。

主辦單位規畫「品莓湯饗展售會」，從6日、13日及20日連續3個周六上午9時，在苗栗大湖酒莊停車場舉辦溫泉市集活動，以在地生產、在地行銷為概念，讓消費者吃到最原味的農特產品、買到獨一無二的伴手禮，市集還有農會8攤農特產品，以及騰龍山莊、湯悅溫泉會館、湯唯民宿、巧克力雲莊等業者，增添多元性。

交通部觀光局另推台灣好湯票選催票，文觀局祭出「十大好湯投泰安、萬元獎品等您拿」抽獎，民眾本月10日前至「十大好湯選拔」網站票投苗栗泰安，將截圖上傳至苗栗玩透透粉絲團，就有機會抽得價值5000至1萬5000元的獎項。

(中國時報)