跨海行軍 500名阿兵哥回娘家

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中國時報
／澎湖報導

今年冬天澎湖觀光主打軍事風，縣政府與澎湖防衛指揮部合辦「2018澎湖逆風跨海大行軍」，號召500名阿兵哥回娘家，逆風行走挑戰全台最長跨海大橋。

澎湖觀光蓬勃發展，遊客人數持續成長，目前已突破百萬人次，縣府積極打造澎湖四季不同主題旅遊特色，今年冬季觀光推出運動休閒風及軍事迷彩風。

旅遊處表示，中外古今歷史，澎湖位於重要軍事戰略要地，這是著名的古戰場，遺留著許多珍貴軍事古蹟，尤其西嶼鄉更是澎湖軍事重鎮，這次特別以西嶼鄉規畫具特色的軍事旅遊動線，推出軍事主題遊程。

旅遊新創意獲得軍方熱烈迴響，澎防部熱情響應配合推出「2018澎湖逆風跨海大行軍」系列活動，6日「阿兵哥回娘家」、13日「愛的大行軍」、20日「大手拉小手‧大步向前ＧＯ」，連續3個周末3場次3主題。

6日首場「阿兵哥回娘家」登場，廣邀請曾在澎湖當兵的阿兵哥帶著朋友、情侶或家人一起舊地重遊，500多人共聚一堂，重溫部隊生活，回憶軍旅生涯。

大夥一大早集結於跨海大橋白沙鄉橋頭拱門，先以國軍健身操暖身，隨即頂著冷冽寒風出發，不畏惡劣天氣冒雨向前行，一步一腳印直奔對向西嶼鄉另一端。

完成跨海行軍挑戰者頒發行軍證書和迷彩防水束背包、行軍紋身貼紙、戰鬥口糧、野戰餐等紀念品；全程2.6公里行軍大夥直呼過癮，相約明年一定再相會。

(中國時報)

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