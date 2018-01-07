屏東紅藜祭 田中看秀嘗美食

2018年01月07日 04:09 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

一起到屏東欣賞紅藜田！屏東縣政府舉辦2018紅藜文化節「菟莉絲與紅藜馬的奇幻旅程」系列活動，邀請民眾在紅藜田中享用下午茶、聆聽音樂會、欣賞時尚服裝秀，現場充滿濃濃原住民風，也希望紅藜產業能帶動附近部落觀光人潮。

這次紅藜文化節邀請伊林模特兒王麗雅，擔任屏東紅藜形象大使；並邀請有「排灣族吳季剛」的服裝設計師阮志軍，設計紅藜馬玩偶；魯凱族設計師彭春林，設計菟莉絲玩偶，兩者做為活動吉祥物。菟莉絲（tuljis）是排灣族語的紅藜。

活動在沿山公路「藜想莊園」舉行，莊園裡種植大面積紅藜，並擺設大型裝置藝術及餐桌，邀請民眾免費享用紅藜美食及下午茶、聆聽音樂會，還能暢飲新研發的紅藜啤酒。6日雖然陰雨綿綿，紅藜也要2周後才會轉紅，仍吸引不少民眾。

現場也舉辦時尚秀，模特兒穿著以紅藜元素為設計靈感的服裝登台，無論在顏色、形態、花紋等，都展現紅藜的特色，也充滿濃濃原住民族風。7日則在吾拉魯滋部落，舉辦紅藜馬拉松、好物市集、親子寫生活動等活動。

縣府原民處長伍麗華說，185縣道沿山公路的原鄉，包括三地門、瑪家、泰武、來義及春日等，興起種紅藜風潮。紅藜不只是健康食品，還能帶動三級產業觀光發展；也歡迎民眾到沿山公路欣賞鮮豔紅、橙、黃等五顏六色的美麗紅藜田。

(中國時報)