社論－管爺意外當選 是變革的開始嗎

2018年01月07日 04:09 中國時報 主筆室

中央研究院院士、經濟學者、前國發會主委管中閔以黑馬之姿，兩輪投票都獲得最高票，意外當選台大校長。之前被視為熱門人選的周美吟和陳弱水雙雙在第一輪就被刷掉，這個結果與外界的預期落差很大，也讓外界對台大未來產生新的期望。

管中閔早先不被看好，原因很簡單，相較於其他角逐人選，他的出身與經歷太弱，「非典型」。他的大學學歷是文化大學，不是台大校友，僅有的台大經歷是1994年從美國返台擔任台大經濟系教授，但1999年就轉中研院經濟所擔任研究員，台大經歷總共不到5年，對學脈身段極其講究的台大，這是很罕見的。

另一項「非典型」更耐人尋味，管中閔並非純粹學界人士，曾在馬政府時代做過閣員，先後擔任過政務委員、經建會主委，和首任國家發展委員會主委，任職期間堅持政策理念，曾多次在立法院與民進黨立委發生口角，曾因一句「爺們」引起過軒然大波。按照台灣當下習見的政治標籤，他肯定會被歸類為偏藍人物，這與當朝政治取向顯然是違背的，直白些說，他不僅是「非典型」，簡直就是「政治不正確」。

如此「非典型」、「政治不正確」人選，竟然兩輪投票都以最高票勝出，這透露出什麼訊號？是否代表參與這次遴選的校務代表與遴選委員們的某種集體心靈狀態，傳達一個簡單的訊息：此刻的台大，不再需要一個血統、人脈正確的人選，也不再需要一個由特定學閥操控產生的人選，更不需要一個顏色正確的人選！

不諱言，近幾屆台大校長，論學脈沒有一個不正宗，論背景沒有一個不正確，每年不知吃掉國家多少預算，結果有讓台大向上提升嗎？沒有！全球大學排行榜，台大近幾年排名直直落，差堪用「雪崩式」墜落形容，台大的公共形象瀕臨谷底，對台大人而言，真是情何以堪？台大是台灣最具代表性大學，台大聲望崩落，大陸清華、北大卻聲譽鵲起，香港與新加坡等華人地區大學的學術地位也得到國際的高評價，已造成高中畢業生紛紛放棄台灣，選擇到大陸或星港就學，人才加劇外流。

可以說，此刻台大需要一個有願景，能為台大帶來變革的校長，不是一個被學閥在幕後操縱的木偶，更不是一個當朝權貴的應聲蟲！有遴選委員在接受媒體訪問表示，經數度面訪及公開政見發表會，管中閔是所有候選人中最有理想與遠見，同時也有提供具體的方法與步驟，更是唯一提到台大需要「變革」的候選人。

管中閔提出的亞洲旗艦計畫治校理念，強調「人才」，承諾將以台大和台大系統做為資源平台，爭取國際名校合作成立學院或分校，讓台大成為亞洲高教樞紐，培育具破格思考和創造力的新時代人才，建立新的國際品牌，更成為台大學生和校友的終身學習中心。他是所有候選人唯一宣示「變革」者，令不少師生產生期待。在參加台大學生會「校長，給問嗎？」候選人座談時，管中閔引用了「草東沒有派對」的〈山海〉歌詞，表示「你們給不起我的美好，你們給不起我希望的未來」，讓年輕人意外驚喜，讓他成為學生評分最高分。

管中閔出掌台大，預告台大將邁入一個嶄新的階段，一個不被當朝政黨權貴鍾意的人選，意味未來的台大校長，將會是一個經常對當權說不的校長；一個完全擺脫學閥操縱的人選，也意味未來的台大校長，將會是一個拒絕幕後分贓的校長，換言之，管中閔做這個校長要挺的內外壓力，肯定大過歷任校長，但今天所謂的大學自主與學術獨立，不就是要從無畏權勢先開始嗎？

當選第一時間，管中閔在臉書寫下當選理由：「這次遴選所選擇的，並不是我個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點」，並宣布即日起將不再參加任何政黨活動。這個聲明顯示管中閔的內心非常清楚，他的當選反應了台大師生「求變」的欲望，他聲明不參加政黨活動，也預示他將拒絕任何政治勢力再插手校園，對台大人而言，這何嘗不是一挺起腰桿的時刻？

這次的校長遴選，讓外界對台大的形象，有了新的期待。不諱言，在整個校長遴選過程中，先後曾傳出不少幕後操作的傳聞，這一切已成過眼雲煙。我們恭喜管校長，也期許在管校長治理下，出現一個全新的台大，讓年輕人願意留下來一起打拚！

(中國時報)