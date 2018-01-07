短 評－時力老狗玩老招

2018年01月07日 04:09 中國時報 主筆室

立法院臨時會下周要處理《勞基法》修正草案，民進黨團拚鬆綁7休1，時代力量立委黃國昌等人為抗議修法，帶鐵鍊進入議場敲破強化玻璃，將出入口鎖上鐵鍊，形同「自囚」於議場內，打算夜宿至下周，阻止臨時會進行。但遭民進黨團剪斷鐵鍊突破，只好轉往總統府前凱道靜坐禁食。

其實，一例一休在各方反對之後，行政院好不容易轉彎修法，這次《勞基法》修法有6成民眾支持，時力的作法不僅違背大多數民意，連勞工團體也不認同。他們阻止《勞基法》修法的作為，也不是為大多數勞工爭權益，說穿了，就只有兩個字：作秀！

作秀也就罷了，還仿效太陽花霸占立法院議場的老套，連綠營的立委邱議瑩都譏諷：「太陽花已經大崩潰了！」時力在黃國昌遭罷免案後，儘管沒被罷免掉，但形象已經大傷了泰半，為了要再獲得鎂光燈的青睞，只得採取更激烈的作法，但是一來力量有限，二來沒有民意支持，再怎麼自囚、絕食也是枉然。

轉往凱道靜坐後，儘管總統府吳釗燮、姚人多等多人前往探視，那也是大綠小綠過去的情分；行政院長賴清德只拋下一句，民意支持修法，希望他們保重身體。言下之意很清楚，盼時力看清時勢，識相點，別阻擋了民意，更別秀過頭。

時力採取激烈的作法，固有其為爭舞台不得已的苦衷，但是太陽花老招已經過時了，經過罷昌事件之後，時代力量應該思考的是自己的路線是否出現了問題。或許了解民意所向，回歸理性問政，說不定還可以獲得一點同情票呢！

(中國時報)