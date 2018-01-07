兩岸危機偵測－封殺央視廣告 籠中作秀

2018年01月07日 04:09 中國時報 王欽

大陸中央電視台1月2日在西門町一處大型LED螢幕投放新節目《信中國》宣傳廣告，立刻遭到停播命運。陸委會指出，央視未經許可在台從事廣告活動已涉違法，依《兩岸人民關係條例》第334條及相關許可辦法規定，大陸相關廣告必須經過許可依據，才能在台做播放，同時相關廣告活動內容，內容不得為中共從事具有任何政治性目的之宣傳，或違背現行大陸政策或政府法令。

不過大陸輿論並不認同這一說辭，中評社發表快評指出，在西門町大型螢幕看板播放的宣傳影片長15秒，亮出的是一些明星臉，沒有旁白，不涉政治宣傳。中評社還進一步指出，這件事說明蔡政府怕的是所謂大陸「統戰」，而從本質上看，這是「逢中必反」陰魂不散。

大陸涉台學者也抱持同樣的看法，上海華東師範大學包承柯教授就指出，民進黨政府明顯在收緊兩岸交流、割斷兩岸聯繫。他指責台灣一些「台獨」人士「逢中必反」，只要看到大陸的正面訊息就不舒服，這樣下去恐將影響陸企投資台灣的意願。

北京聯合大學李振廣所長也認為，一年多來兩岸關係趨冷，央視此次投放廣告是希望更多台灣人了解並理解大陸，是緩和兩岸的舉措，陸委會的說法有些冠冕堂皇，但可以看出字句中的「不樂意」，他建議陸委會應該好好思考，是要凡大陸都反，把兩岸關係繼續推向深淵，還是以理性出發，促進兩岸關係和緩，造福兩岸的說法。

《信中國》節目官方微博也迅即做出回應，亮出廣告投放單，宣稱原本就規畫播放一天，根本沒有所謂停播的問題。這等於將了陸委會一軍，凸顯陸委會並未經過嚴密查證，匆忙操作更顯荒誕。

新年之際，大陸網路媒體原本都在總結過去一年的兩岸關係，並對2018年做出展望，陸媒都注意到蔡英文民調大幅下降的狀況，並紛紛轉載《中國時報》刊載之葉家興教授的一篇題為〈小英的夢想正甜〉文章，指其與人民的夢魘很苦形成鮮明對比。在此基礎上，陸媒引用許多專家學者的評論指出，蔡英文已經陷入執政危機，甚至賴清德也同樣面臨神話破滅的困境。

在此背景下出現《信中國》廣告停播的新聞，有綠營人士提出大陸「侵門踏戶」不容輕忽的說法，《環球時報》發表評論員文章，認為這是「籠中作秀」，當前兩岸大方向已經十分明確，建議這些人不要「入戲過深」。這篇文章還提及這幾年台灣不斷有人打出五星紅旗，大陸影視劇和娛樂節目湧入台灣等事實，顯示大陸標誌性元素已可透過種種途徑進入台灣社會，不是政府所能禁止的。這篇評論還警告，如果蔡政府繼續抵制一中，這種影響就會以對抗的方式進行。

相比之下，大陸輿論對柯文哲的說法表達了認可，柯文哲在受訪中稱，不太可能完全禁止大陸來登廣告，但他強調兩岸對等原則，「你要在這裡登廣告，我們台灣也可以去大陸登廣告。」中評社的評論就承認這一說法可圈可點。

兩岸民間交流超過30年，經濟、社會及感情連結都非常深厚，尤其經濟利益早已連為一體，逢中必反的作法不但違背台灣利益，更是把民進黨自己帶入死巷。

(中國時報)