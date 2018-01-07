M503航線 美國自顧不暇

2018年01月07日 04:09 中國時報 孫揚明

民進黨政府所犯的國際笑話本來就多，只是最近特別多；而且還出現了帶有國家軍事武裝威嚇的國際黑色幽默。

中共不顧台北反對，片面執意開通M503北上及W121、W122、W123等4條銜接航線固屬粗暴；但民進黨政府隨後的說法，則是令人匪夷所思。民進黨政府的回應，根本忽略了四個事實：一、M503是一條國際民用航線；二、看圖可知M503整條航線都位於海峽中線以西；三、M503航線全都在中共的飛航情報區內；四、M503經過國際民航組織（ICAO）批准。而且一天會有多少架次的民航班機在航線上？這樣的情況又如何能夠「包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖？

陸委會張小月宣稱，這是「完全沒有遵守國際民航規範、罔顧飛安與不尊重台灣的草率做法」。M503是經過ICAO批准的，怎麼沒有遵守國際民航規範？說罔顧飛安？如果不是國防部出面威脅要攔截、驅離連ICAO都認可的國際民用航道的班機，哪來飛航安全疑慮？去年北京願意與台北協商M503航線，那是因為馬英九政府所堅持的兩岸「九二共識」。民進黨有嗎？那要如何協商？尊重又要從何來？

現下民進黨唯一能做的，就是乞憐於美國；美國國務院在台北記者的詢問下，出現了一個「反對片面改變現狀」的說法。但也就僅止於說法了。而且國務院這個說法，就連美國的專家都不買賬，兩岸問題專家包道格和卜睿哲在隨後的評論就異口同聲說：「M503不會危及兩岸關係」。

其實，美國在這一點上，非常清楚自家的極限。早從2005年開始，美國就已經不對中共在台灣附近的軍演做任何抗議性的動作；那是自陳水扁政府傾向走獨的結果。蔡英文政府自上台以來，中共的海空軍快要把台灣周圍繞成自家的後花園了，美國何曾吭過一聲？與此相較，M503算什麼？川普面臨諸多國內外的問題，自顧不暇，而且美中之間敏感議題亟待化解，能不出賣台灣已經阿彌陀佛了，還豈憐於他？

丟臉丟得最離譜的是國防部，連語句用法都搞得不知所云；說「國軍必定予以攔截、警告與驅離。」要知道這條M503是國際民用航道，是ICAO認可。北京需要與台北協商什麼？國防部敢攔截、驅離一個由國際民航組織所認可的、而且是你管轄權之外的國際民用航道上的民用飛機？

國防部大概忘了，蔡總統在年終記者會上，一再強調「維護區域和平穩定」，或是國防部想要多製造點緊張，來彰顯國防部維持區域和平穩定的能力？

如果蔡英文政府不能冷靜思考問題，從最根本的兩岸關係著手，化解當前冷和的狀態，靠國防部的外行喊話，台灣成為國際恐怖組織的唯一最大單幹戶為時不遠矣！ （作者為資深媒體人）

(中國時報)