2018年01月07日 04:09 中國時報 魏國彥

台大選校長，考驗的是校長遴選委員會如何從教授治校的「民主」機制中浴火重生，尋找台灣的未來。

1919年五四運動所揭櫫的民主與自由，在隔代遺傳的台灣大學，在傅斯年的傅鐘21響中，又如何敲出新的時代鐘聲？

校長當選人管中閔院士的通關密語是「變革」2字，他說：「變革是唯一的出路，這4年將是航向台大2028年創校百年的關鍵時刻。」

從1919到2028，百多年來中國知識分子的道路與實踐，就是這個重量，壓在遴選委員的心上，也被放置在管中閔新校長的身上。

台大這個校園，有日治台北帝國大學的深厚基礎，有傅斯年「貢獻這所大學於宇宙精神」的超越性存在；曾經是威權時代的自由主義萌生與庇護之地，更是網路空間一馬當先的PTT孕育之所，正以現代進行式之姿數位化當代的風騷與挫折。

文化大學畢業的管中閔來當台灣大學校長，本身就是一個青年勵志故事；「文化管台大，台大有文化！」台大人並不是那麼雞腸鼠腹。

細看管中閔的學術歷程，他先在美國大學教了幾年書，有了常聘副教授的資格後回到台灣大學經濟系當教授，然後又到中研院經濟所當研究員、所長；當選院士7年後，回鍋台灣大學財務金融系任教，後又被延攬借調到行政院擔任政務委員、經建會與國家發展委員會當主委，來去自如，身姿瀟灑。進出立法院也揮灑自如，回答立法委員的恐嚇質詢，他說：「爺兒們沒在怕！」有江湖豪氣！卸任後，他常在捷運上被野生捕獲，將相與布衣之間零距離，只是昨天與今天。

他在理念說明會上說：「改變世界也許很難，但讓我們先改變我們的小角落──台大。他認為，未來的世界已經在昨天就逼到眼前，許多舊有的學科界線、政經秩序、法令制度都被打破，台灣高等教育面臨全球化衝擊，少子化將使高教形象與價值一步步崩潰。若因循舊章，迎來的將是學生與教師雙重流失；然而，世界是平的，國際學生正自由地垂直與水平流動，亞洲崛起浪潮中，亞洲的高教市場重新定位與洗牌，台大就是要變身成為這個流變中的領導品牌，立足台灣、連結國際、終身學習。

在說明會中，管爺豪氣的說：「回到由下而上的社會變革路線，我相信，台大是驅動教育改變乃至台灣社會變革最具樞紐作用的場域，是重建民間社會力量的起點。」

作為一輩子的台大人，作為台灣的一分子，我抱著這樣的期許：祝福台大，變革台灣。（作者為國立台灣大學教授、前環保署署長）

(中國時報)