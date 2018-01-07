名家觀點－台大重生契機

2018年01月07日 04:09 中國時報 王一華

台大校長遴選終於落幕，前國發會主委管中閔爆冷當選新任校長，從學經歷來看，管中閔皆有優異表現，出任台大校長當之無愧，外界多有反對聲音無非還是因為其政黨色彩，而在這種情況下，台大遴選委員會還能排除壓力，單就學術與行政能力選人，同樣也該給予掌聲。

接近百年校史的台大向來是台灣高教界的龍頭，但近幾年卻呈現疲態，每年獲得政府高額補助也未讓學校的研究能力提升，反而在各大學校排名中直直落，甚至跌出百大開外。不僅如此，台大近年來也是深陷是非圈，學閥問題迭遭爭議，引發社會反感。

培養了許多政治菁英的台大，本身也是一個政治場域，不僅學生選舉儼然政黨競爭的預選賽，就連這次校長遴選也變成一場選舉，甚至傳出中研院的棄保操作，其手法同樣不輸選舉操作。

管中閔的出任或許可以為台大風氣的改變提供一種可能性，作為資歷豐厚的學者和政務官，他既有行政經驗也有社會人脈，當可為台大帶來必要的資源支持學校發展，但又不致於如過往一樣變成滋養學閥、獨厚一家的畸形狀態。更重要的是，他也具備國際視野和開放風氣，能讓台大透過國際學術合作來專注於學術研究能力的提升，進而帶動整個台灣學術界的革新。

當然，帶動台大乃至台灣學術界的改頭換面恐怕也超出一任校長的能力範疇，但這無疑是一個良好的開端，期望更多的大學能夠擺脫學術積弊的沉重枷鎖，實現自己的新生。

（作者為國立台灣大學學生）

(中國時報)