洪啟嵩畫大佛 50層樓高

2018年01月07日 04:09 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

史上最大佛像畫作，6日起1連2天舉辦描金開筆大典，就連在桃園巨蛋一次都只能展出1/3。（蔡依珍攝）

歷時15年籌備，由禪畫藝術家洪啟嵩獨立完成的世紀大佛畫，6日起一連2天在桃園巨蛋舉辦描金開筆大典，高166公尺、寬72.5公尺的巨畫面積比24個籃球場還大，就連在桃園巨蛋一次都只能展出1/3，號稱人類史上最大佛像畫作，這也是上彩後首度曝光，歡迎民眾親臨現場一睹曠世巨作。

耗15年 上彩後首曝光

洪啟嵩致力佛教藝術創作，2012年的台北漢字文化節，他在台北車站揮毫寫下長寬分別為27公尺和38公尺的巨「龍」漢字，創下手持毛筆書寫巨型漢字的世界紀錄，2014、2015年又成為世界文化遺產雲岡石窟博物館、建館以來首位獲邀展出的藝術家。

洪啟嵩說，阿富汗巴米揚大佛2001年遭炸毀，重擊他的身心靈，幾經思考後，決定創作巨型佛像畫作，紀念被炸毀的大佛、也撫慰這個世代，希望一生信守永遠和平非暴力的佛陀精神能永存人間。

巨佛畫由15條畫布拼成，掛起來超過50層樓、是圓山飯店的2倍高、總面積超過1甲，洪啟嵩說，每塊畫布都需要嚴謹科學驗證，失之毫釐、差以千里，一個小地方相差1公分、一整個畫作就會差到1.66公尺，不可不慎，周末2天除了在畫作線條繪上純金金泥，最重要的就是借用桃園巨蛋大場地校正，讓線條、顏色、圖像等對齊。

挑戰世界紀錄 超凡工藝

「應該是大佛畫我！」洪啟嵩說，自己畫的時候沒有「我」、只有完成大佛的心願，再累也不曾想過要放棄，未來還需要3個月的時間才能夠全數完工，將創下「世界最大的畫」、「世界最大的手繪佛畫」、「世界最大的一人創作手繪佛畫」等3項金氏世界紀錄，他也預告5月9日起將在高雄展覽館展出5天，將巨佛掛起、吊在高空中，讓世人仰望，未來也希望能到全世界巡迴展出。

不丹前總理肯贊多傑也特地遠道而來，直說最讓他驚奇的不是尺寸、而是細節，畫中的聖水、聖土都是取材自世界各國聖地蒐集來的，並透過台灣超凡的科技和工藝，一一克服困難，強調古今中外能成就大佛的子弟或信徒都有超自然力量輔助，讚洪啟嵩是「非人類」，帶領眾生覺悟，笑言來台看到觀光局的宣傳標語是「台灣是亞洲中心」，大佛完成後台灣不僅是亞洲中心，更是全世界生命共同體的中心。

(中國時報)