日畫12小時 用掉1泳池顏料

友善列印
中國時報
／桃園報導

史上最大佛畫創作過程艱辛，從畫布、顏料、定位校正、創作和儲存的空間，都是「前無古人」，在台灣頂尖學者專家通力合作，歷經三代實驗，才終於完成「舉世」畫布，至今用掉超過1個游泳池的顏料也是無毒無臭，讓藝術家洪啟嵩笑言：「不然我會先被毒死！」

洪啟嵩說，一開始光是縫製巨型畫布，就歷時半年，沒想到展開後嚴重變形，無法精確測量、上色，宣告失敗，在大學、研究單位和紡織界專家學者通力合作，才終於研發出防潮抗濕、低變形率的畫布，展現台灣的高科技，並從瑞士引進寬幅織布機織造而成，畫布的彈性係數、密度和厚度，都經過美國力學專家電腦模擬，驗證完工後懸掛的景象。

「我每畫一次、就會全身溼透一次！」洪啟嵩說，繪畫的場地在桃園大園一間工廠，每次都要透過投影機輔助定位，畫完一區塊就要靠4位「大佛力士」同時動作，將畫布挪動曬乾，他常常一畫就是12小時。

洪啟嵩說，每次用掉100公斤原料，最擔心就是會不會馬上中毒，特製礦物顏料完全無毒，可流傳千年，目前已用掉一個游泳池的量，直讚大佛繪製發展過程充滿各種科學驗證，他也驚訝自己竟然有體力完成巨作，笑言別人都說他3歲時鬼門關前走一遭、7歲喪父很「歹命」，但他覺得：「我還活著、很幸福！」，想著如何讓大家也能幸福快樂。

(中國時報)

揮灑彩筆 許郁淇拜訪春天 崑劇上演床戲 岳美緹獻8字訣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。