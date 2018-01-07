日畫12小時 用掉1泳池顏料

2018年01月07日 04:09 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

史上最大佛畫創作過程艱辛，從畫布、顏料、定位校正、創作和儲存的空間，都是「前無古人」，在台灣頂尖學者專家通力合作，歷經三代實驗，才終於完成「舉世」畫布，至今用掉超過1個游泳池的顏料也是無毒無臭，讓藝術家洪啟嵩笑言：「不然我會先被毒死！」

洪啟嵩說，一開始光是縫製巨型畫布，就歷時半年，沒想到展開後嚴重變形，無法精確測量、上色，宣告失敗，在大學、研究單位和紡織界專家學者通力合作，才終於研發出防潮抗濕、低變形率的畫布，展現台灣的高科技，並從瑞士引進寬幅織布機織造而成，畫布的彈性係數、密度和厚度，都經過美國力學專家電腦模擬，驗證完工後懸掛的景象。

「我每畫一次、就會全身溼透一次！」洪啟嵩說，繪畫的場地在桃園大園一間工廠，每次都要透過投影機輔助定位，畫完一區塊就要靠4位「大佛力士」同時動作，將畫布挪動曬乾，他常常一畫就是12小時。

洪啟嵩說，每次用掉100公斤原料，最擔心就是會不會馬上中毒，特製礦物顏料完全無毒，可流傳千年，目前已用掉一個游泳池的量，直讚大佛繪製發展過程充滿各種科學驗證，他也驚訝自己竟然有體力完成巨作，笑言別人都說他3歲時鬼門關前走一遭、7歲喪父很「歹命」，但他覺得：「我還活著、很幸福！」，想著如何讓大家也能幸福快樂。

(中國時報)