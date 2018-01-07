崑劇上演床戲 岳美緹獻8字訣

現年77歲崑劇名家岳美緹。（黃世麒攝

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中國時報
／專訪

崑曲經典《牡丹亭》的性愛場面該如何詮釋？現年77歲崑劇名家岳美緹，八個字點破祕訣：「風流蘊藉，撲朔迷離」，岳美緹說，「演得太直白，例如躲在屏風後把衣服扒光，觀眾會笑出聲音，氣氛就不對。」

岳美緹說，這八個字是17歲那年，崑劇大師俞振飛給她的提醒，「當時我年紀小，聽不懂老師話中的意思，後來我花了一輩子的時間體會，也越來越能領悟箇中滋味，那就是含蓄最美。」

岳美緹表示，湯顯祖描繪情慾的筆很前衛，既寫了青春男女相互追逐的溫情，也描述了第一次歡快的羞澀和不安，「說穿了，這戲寫得非常直白，但崑劇的表現手法卻非常從容、優雅，柳夢梅一舉手、一投足都要維持溫儒和飄逸，透過眼神、身段傳情，然而奇妙的是，在這些小細節裡，觀眾也看明白了。」

和岳美緹搭檔30年，演出「杜麗娘」一角的崑劇名伶張靜嫻表示，71歲了仍要表現少女情懷，也是一大挑戰，「我必須為杜麗娘這個角色化繁為簡，她是清純的女子，但同時也是大膽的女生，當她面對美男子柳夢梅的邀約時，馬上大方接赴約，只是以比較婉轉、幽微的方式，接受柳夢梅的感情。」

岳美緹表示，演了一輩子《牡丹亭》，仍覺得是一齣難演的戲碼，這正是經典作品價值，「兩大困難點在於，這戲談的是夢境，要如何以傳統戲曲表現夢境裡的人？第二困難點是，男、女主角柳夢梅和杜麗娘，就像是兩個符號一樣，一個人夢見另一個人，然後夢中幽會，既沒有明確人物性格，對白又少，情感和個性必須透過崑劇載歌載舞表現，可說是難上加難，但也是迷人之處。」

張靜嫻說，即使對劇本倒背如流，她和岳美緹二人仍扎實對戲、排練。見著這對年逾古稀、舞台上的才子佳人，挺直脊椎，對著熱愛的崑劇侃侃而談、神采奕奕，岳美緹說：「是崑曲教會我們如何生活，如何保持優雅狀態，既然要做舞台上的才子佳人，那麼台下也要時時維持才子佳人狀態才是。」

(中國時報)

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