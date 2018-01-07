蔡健雅攻蛋 雨神同行

2018年01月07日 01:04 中國時報 蔡琛儀 報導

蔡健雅開場以「音樂使者」之姿華麗現身。（蘇蔓攝）

蔡健雅6日在台北小巨蛋舉辦「列穆尼亞巡迴演唱會Rebirth重生台北最終場」，請到蕭敬騰（老蕭）助陣、首度同台演出，她打趣說，兩人的共同點就是都戴著兩頂皇冠，一頂是金曲歌王、歌后，另一頂則是雨王、雨后，合體會有「Rain power」，兩大雨神同台果真發威，台北整天大雨不斷。

昨晚是整場巡演最終場，蔡健雅在彩排時就難掩不捨之情；為呈現完美狀態，她再度使用斷食法瘦身，迅速讓自己瘦回瓜子臉和23吋蜂腰。她昨與老蕭同台飆唱，打趣說和雨神相見歡，還拿當紅夯片諧音開玩笑：「所以我今天是『與神同行』。」老蕭則笑說：「最抱歉的是，五月天在戶外開演唱會，我們應該跟別人道歉。」

合唱〈只能想念你〉

老蕭說，在後台看到蔡健雅的轉場VCR差點哭出來，還皺起臉裝哭，「看到妳講快不能呼吸，覺得妳怎麼了，很想關心妳。」蔡健雅一聽，馬上送上愛的抱抱，讓老蕭瞬間露出爽臉。兩人除合唱〈王妃〉外，還共飆〈只能想念你〉，他們打趣說，靠著這首歌的大紅，彼此才能順利「活」到現在。不過兩人首次同台合作，互動略顯生澀，連老蕭都說：「我真的跟姊姊不熟。」蔡健雅則說：「我們還是唱歌就好。」

蔡健雅將舞台打造成水晶礦石世界，並手工打造4套全新服裝，總計耗資2200萬元，票房吸金2750萬元，小賺550萬元。曲目上她也做調整，開場以「音樂使者」之姿，搭乘「生命之花」飛行器從7公尺高處降落，象徵她重返列穆尼亞星球，場內更飄散出由她親自參與調製的「列穆尼亞」香氛。

證實分手洋男友

蔡健雅日前才傳出和法國甜點師男友二度分手，但始終未正面回應，昨她在台上談到：「我一個人，一個人挺好，但一個人也需要很多愛。」親口證實掰了洋男友，相較於上回在台北開唱時，她還狂讚男友「超帥的」，如今卻人事已非。雖然她感情失意，但昨晚演唱會尾聲，她幫一對男同志情侶在台上求婚，全場為之動容。

(中國時報)