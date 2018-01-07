品冠神改編JJ讚：我做不到

品冠（左）與JJ在節目後台相見歡。

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中國時報
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林憶蓮（左起）、品冠及張靚穎開心合照。

浙江衛視《夢想的聲音》第2季日前邀品冠擔任神祕導師，挑戰演唱蔡依林的經典歌曲〈日不落〉，品冠將原曲輕快動感節奏改編成爵士樂令人驚豔，連導師林俊傑（JJ）也直呼：「我只能說我做不到！」據悉，品冠此次以友情價50萬人民幣（約230萬台幣）錄製一集，為該節目獻聲。

品冠坦言錄影當天抽到〈日不落〉時，對得在3小時內完成編曲相當苦惱，「當時剛好想到出發（大陸）前，在台北錄新專輯的最後一首歌〈純天然〉，是自己帶點爵士風格的創作，突然腦中閃過靈感。」加上〈日不落〉歌詞「河水像油畫、和平鴿慵懶步伐」，讓他聯想到懶洋洋的午後陽光，便將爵士樂融入編曲。

下半年推新巡演

節目上，JJ大方表明自己是品冠的歌迷，至今難忘在品冠一次公開活動上首次面對面，除了JJ盛讚品冠在節目的演出，其他導師也表示改編非常大膽，「能夠駕馭這種風格的歌手，一定是靠歲月及經驗去沉澱出來的。」對於各方好評，品冠謙虛表示：「算是一次實驗性的大膽嘗試，希望沒有讓大家太意外。」

品冠近日除宣傳新專輯《言外之意》，接下來將陸續推出戲劇主題曲、插曲，一路忙到年中；對於歌迷期待的演唱會？品冠坦言已在規畫，最快下半年推出新巡演，「但城市還沒有訂，也好久沒有見台灣歌迷了。」

(中國時報)

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