黃遠遭黃仲崑自拍照轟炸

26歲黃遠在演藝圈小有成績，大方談與父親的關係。（資料照片）

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中國時報
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黃仲崑（下）育有兩子黃遠、黃以樂，父子關係不錯。（資料照片）

黃遠去年演出電影《強尼·凱克》和電視劇《酸甜之味》，前者飾演過動兒、後者演乖乖牌，親情戲演得動人。談起現實中的家庭，他表示青少年時期和爸爸黃仲崑相處時間少，他盡可能遵守爸爸訂的各種原則，但也有叛逆的時候，因高中鍾情熱舞，會和朋友跑夜店跳舞，近年和父親關係愈來愈融洽，「他很煩好不好，最近因為收到粉絲送的iPhone X，不停傳他手機裡的自拍照。」雖語帶無奈，秀出爸爸照片時又得意說：「他拍得還不錯吧！」

黃仲崑主演的新片《范保德》日前入選鹿特丹影展，有2個兒子的他，日前在臉書分享為人父心情，「沒有人是天生的好父親，每個男人都是透過了成長，透過了學習，才知道怎麼樣去做一個好父親。」他表示拍完這部電影，愈來愈清楚怎樣做個好父親，「只要能做好『父親』這角色，這輩子就功德圓滿了。」

林予晞推薦好書

黃遠談到緋聞女友林予晞，還是不願把關係說死，爆料拍《酸甜》時其他年輕演員都「成雙成對」，2人才會被湊成對，不過他和林予晞的確有許多相同愛好，尤其都鍾愛攝影，林予晞訝異黃遠單用手機就能拍出美照，林則是擁有各式器材，黃遠透露她最近在玩空拍機。

另外，黃遠一直有閱讀障礙，但他背台詞有妙招，經常用手機聽「Siri」念劇本，熱愛買書的林予晞會推薦他有趣的書籍、短篇集，黃遠也讀得津津有味，2人因此有更多共同話題。《強尼·凱克》今（7日）於新民生戲院舉行特別放映場。

(中國時報)

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