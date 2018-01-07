徐潔兒選男友 挑大叔款

徐潔兒（左）和大陸硬底子演員張嘉譯合拍《生逢燦爛的日子》。

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中國時報
報導（杭州連線）
徐潔兒能演能歌能創作，多才多藝。

歌手出身的徐潔兒，在台演出多部偶像劇之後，重心轉往大陸發展近10年，最近憑著大陸時裝劇《生逢燦爛的日子》熬出頭，角色雖有小三設定，不過人物個性柔中帶剛、傲中帶媚，獨立知性形象意外受觀眾肯定，人氣不黑反紅，剛和郭雪芙拍完古裝劇《媚者無疆》及擔任少兒節目評審，沒靠潛規則，闖出一片天。

《生逢》描寫北京胡同一家4兄弟跌宕的人生故事，把人性矛盾、殘酷現實及人生無常刻畫得真實。徐潔兒說，因為待北京多年，「我對於在北京奮鬥有自己的情懷和理解，那個年代一個驕傲有野心的女人，其實也會面臨許多不公平的事，也有渴望感情又懼怕婚姻的矛盾糾結，劇中的心路歷程，我很能感同身受。」

下功夫學京腔

最近她身邊朋友也愛看這部戲，讓她更體會只要有好故事就能打動人，大家對她的角色，好評比罵聲多，甚至心疼這個小三，顯示她成功塑造角色的豐富度和自然演技被肯定，「努力沒有白費，很欣慰也感動。」她當年登「陸」前，曾找樊光耀教正音，這次在京腔和老戲骨環繞下，上了表演和台詞課自我充實。

她多年前曾和吳秀波拍過微電影，吳秀波事後介紹她去電影《北京遇上西雅圖》劇組試鏡，「秀波老師很熱心」；這次和硬底子的張嘉譯、果靖霖合作，她認為和大叔們拍戲很享受，「他們的演技和閱歷都有一定程度，更能激盪出不同火花。」找理想男友條件會以大叔款為優先？她笑稱成熟男人的確較有魅力。

(中國時報)

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