一頁書《破邪傳》凶光滿面

一頁書又稱梵天，與素還真同為正道的兩大支柱。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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血闇版的一頁書，紅色鬢髮滿臉血絲，眼神還露出可怕凶光。圖片提供霹靂國際多媒體

在《仙魔鏖鋒II斬魔錄》中，一頁書是抱持著「我不入地獄，誰入地獄」的偉大理念，使出佛門絕學「古微生蓮」用瀰天石蓮連同自我肉身，將匯聚成千上萬人民怨念的血闇晶元包覆，沒想到仍無法抑制血闇衝破石蓮，危急之際一頁書只好犧牲自己，將血闇之力化作通天血柱，免去神州生靈塗炭之劫。

身在血柱中的一頁書，體內正氣與邪能不斷碰撞，瀕臨崩潰的他，竟化身為血闇一頁書。面容異變，滿臉血紋的一頁書，瞳孔充滿凶光，全身散發赤色火焰，與過往眾人熟知「微揚嘴角笑盡天下英雄」的一頁書，簡直天壤之別。

在他意識恍惚之際，九天玄尊告訴一頁書，要先滅龍首，減其魔力，且唯有血闇之力才能消滅八歧邪神。

火力愈戰愈狂

因此身懷滿滿毀滅之能的一頁書，一心只想摧毀龍首。意識狂亂的他戰鬥力提升百分百，邪魔連番被誅，就連過去好友「劍子仙跡」也不敵梵天威能。

在《霹靂天命之戰禍邪神》第一部尾聲，一頁書體內血闇之力翻騰，讓他跟皇儒無上愈戰愈狂，血闇邪氣瀕臨爆發。笑盡英雄的百世經綸這次是否能化險為夷？還是以僅存正氣與血闇硬碰硬就此走向犧牲毀滅？欲知一頁書最新發展，敬請持續鎖定《霹靂天命之戰禍邪神II破邪傳》。

(中國時報)

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