歐敏卿 黃彥中 4感擴展餐飲新王國

2018年01月07日 01:04 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻 受訪者歐敏卿（新天地餐飲集團總裁）、黃彥中（新天地餐飲集團執行長）

幸福一家人都熱愛在餐飲行業。（樂時尚提供）

黃彥中（左）、溫筱鴻（中）、歐敏卿（左）。（樂時尚提供）

歐家三兄弟。（樂時尚提供）

在新天地國際實業股份有限公司上班的員工，就像一家人。（樂時尚提供）

前腳才踏上雅悅會館的南港旗艦店，一股悅人淡雅的香氣就撲鼻而來，柔美的音樂流洩滿室，隨即映入眼簾的是寬敞又富麗堂皇的挑高迎賓大廳。還沒來得及開口讚歎這個「雅悅」會館真是名副其實，雅悅會館的工作團隊就熱情前來接待我們。當天除了我的好友、新天地執行長黃彥中外，新天地總裁歐敏卿也在百忙中撥空接受我的訪問，讓我感到無比榮幸。

早在訪問前，我就聽聞總裁歐敏卿是個「重感覺」的人，總裁曾說過：「服務業是談感覺的行業，做生意，感覺最重要，客人高興，錢才賺得心安理得。」怪不得！一進到雅悅會館，都還沒人開始向我介紹一切服務，我的心早被擄獲了一半，嗅覺、聽覺、和視覺都在這裡享受到最尊榮的感官體驗，親身見證了總裁40多年來從一而終所堅持的服務品質。那麼味覺呢？不用說，味覺絕對是新天地餐飲集團最能懾服人心的壓箱祕密武器。

父母從小麵攤起家

很難想像，服務版圖早已跨越台灣北中南、甚至到了對岸上海市的新天地餐飲集團，最早是來自台中縣的梧棲小鎮，從只有4張竹桌子的小麵攤起家。總裁歐敏卿的父母，也就是歐有財和歐蔡對夫婦，在開麵攤前還不諳廚藝，特別請來一位廚師到麵攤教授基本的料理功夫後，夫妻倆逐漸從餐飲業的門外漢成了內行中的內行。

兩人對料理和食材的用心，也有貴人相助，一位曾在日本留學的麵攤老主顧竟大方提供日本海鮮的料理方式給他們參考，歐有財夫婦也沒辜負對方心意，研發改良出更為精緻創新的海鮮料理，漸漸發展成規模二、三十桌的小餐廳，在中部地區成為數一數二的指標性美食據點，而至今日的大型宴會餐飲集團，扎扎實實地建立起「海鮮專家」的美名。

顧客光臨充滿感動

「如果海產不青，絕對丟棄，乎人客食ㄟ一定要尚青」，從第一代的歐有財夫妻，新天地餐飲集團始終秉持著「貨鮮」、「味美」、「價公道」的經營理念，為了因應新世紀轉變的到來，歐家第二代將之演進為「料理精湛」、「服務親切」、「求新求變」和「全員共享」，唯一不變的是，無論如何，就是堅持要給顧客最好的餐飲品質。2006年，當時位於京華城的第一間雅悅會館終於裝潢好，所有硬體設備也已經完成，很多人都問總裁為什麼還不開幕？他回答：「開餐廳最重要的是『給客人的第一印象』。」

因為一間還充滿油漆味或通風不良的餐廳，不但會影響餐飲的品質，還會讓消費者覺得沒被照顧好，就算價格再便宜，消費者還是不會願意再來光顧的，因此每天親自到現場測試冷氣、燈光及音響，任何你沒想到的設施像是瓦斯爐、瓦斯桶、滅火器等等，都要徹底完備，以確保正式營運後不會有問題產生，為的就是讓客人第一次來就充滿感動。

光是在台灣，新天地最高紀錄就曾在同一餐的時間包辦3000桌的宴席，因此如何控管餐飲的品質，像是做到「口味一致化」、控溫、保鮮，無疑成了艱難的任務，總裁雲淡風輕說：「新天地的廚師至少都有2、30年的經驗，這些細節對他們來說易如反掌。」執行長黃彥中更補充：「我們還會出動水車、冷藏車，精準控管時間且嚴格把關水的品質。」

「力求家族企業化」

深入了解新天地如此嚴謹的做事方法以及態度後，不意外他們既是台灣第一家上櫃、也是第一家上市的餐飲集團！民國75年，歐家第二代的三兄弟歐敏卿、歐敏輝、歐敏雄逐步接班，一般的家族通常會以「一人一家店」的分家方式各自為政，但這樣互相競爭、實力分散的方式非歐家兄弟所願，因此學企管的老二歐敏輝提議，用「股票」分家吧！證券化後，思想前衛的3兄弟更引進顧問，不願強加企業的重擔，在當時還在國外受教育的第三代身上，把公司所有權和經營權分開，交由專業經理人經營，大股東退居幕後，分享經營利潤，「把家族企業化，而不是企業家族化。」是三兄弟達成的共識。

總裁歐敏卿也說：「只要經營理念確立了，公司上下能夠同心協力，做老闆的應該要盡量把權力下放。」身為執行長黃彥中岳父的他，也從未給予女婿壓力，反倒是執行長主動要求協助拓展新天地的餐飲事業，才有了現在位於BELLAVITA的高檔火鍋餐廳「合 Shabu」。執行長感恩地說：「總裁雖然是我的岳父，但他也是我非常好的導師，他對我跟公司其他同仁都一樣，不吝給予我們很多的想法，他甚至允許我們犯適當的錯，因為總裁認為犯錯的同時其實也在找出公司營運上的缺失，藉此調整步伐，才能進而給予客戶更好的體驗。」

除餐飲市場外，新天地也看準了大陸的婚宴與展會市場，很早就積極布局卡位，雖「一站式婚宴」服務在對岸也有，但台灣辦婚宴的經驗與優良服務品質絕對擁有競爭優勢，因此陸續在黑龍江哈爾濱、山東濟南、上海地區投資餐廳。但大陸進步太快、人民的薪資水平也成長太快，當地的合作夥伴又難以掌控，讓新天地決定未來的大陸投資案將以獨資為主，除慎選合夥人，也要擁有完全的主導權，決心收掉哈爾濱與山東的投資。

但一家龐大的公司，哪是能說關就關這麼容易，我問總裁是如何痛下決心關掉的？總裁最先考量的竟不是一般公司最在意的數字，而是客戶以及員工，「公司的內耗其實也會影響對客人的服務品質，不論虧損與否，都該停止這樣的影響」，執行長也補充：「總裁很照顧員工、很重情，即使分公司收掉，也會積極安排好的人才到上海分公司發展。」

岳父女婿合作無間

言談之中，我發現不只總裁是個超級好的岳父，執行長其實也是難得一見的好女婿，我調皮的問他，總裁真的都沒有罵過你嗎？他不假思索的回我：「完全沒有」，還不斷將一切成就歸因於他的岳父、歸因於新天地長年傳承下來的優良菜系，還一一向我細數岳父的教導：「我真的很謝謝總裁給了我們很多很好的概念，像是不同地區的分館要盡量用當地的人才，才能因地制宜，與在地接軌，在新舊員工的比例上也教導我們要適當拿捏，傳承企業資源的同時，要當伯樂選良駒，廣納新員工為產業注入新的想法和創意。」

兩人如此合作無間，也難怪跟同業相比，雅悅新天地貼心的團隊總是能領先走在前端，從婚禮策畫、場地、晚宴都一手包辦，六年前就第一個把LED螢幕放進婚宴裡，給予新人最前衛的婚禮企畫，自詡為「幸福御守團」的他們更以「圓夢者」為使命，把新娘當公主、巨星般禮遇，小至拉裙擺、送餐點到房間，大至婆媳間的問題，幸福御守團都保證處理得妥妥帖帖，讓新人留下最美好的回憶。

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(中國時報)