2018年01月07日 01:04 中國時報 林承彥 （日本千葉） 報導（日本千葉）

小野川蜿蜒穿流於佐原市鎮，河水清澈乾淨，春夏之際河岸垂柳，綠意盎然，有著「東方威尼斯」的超高評價。（香取市役所提供）

香取神宮的祭神為「經津主大神」，自古以來一直為鎮護國家的神受到皇室的崇敬。（香取市役所提供）

好水自然能產名酒，東薰酒造的酒得獎無數。（林承彥攝）

林承彥（日本千葉）

千葉縣有全世界最成功的迪士尼樂園，也有日本的玄關成田機場。除了這些，只要多搭幾站來到東北部的佐原跟銚子，視角隨即轉換成碧海藍天。這裡不僅是風華歷史的故土，也能在燦爛晚霞中，尋見失落的美好。

「想要看江戶，請到佐原來，佐原鎮中心，勝過江戶城」這首在江戶時代傳唱的歌謠，充分表達當年佐原的繁盛光景。位於利根川畔的佐原，在16世紀左右就已形成商業中心，當地利用河流將商品運送到江戶去，商家林立，處處繁華，因此這裡還有「小江戶」的稱號。

香取神宮 運動員朝聖

現在的佐原繁榮並未褪去，循著過去商賈的足跡在小野川沿岸漫步，路旁皆是從江戶時代保留至今的老屋群，不同風格的聯排別墅、倉庫與歐式建築林立，就像掉進了時光隧道，質樸情誼無限延伸。無論什麼季節，都推薦乘著小舟遊歷小野川，隨著船夫的節奏越過楊柳，最為優雅愜意。夏日備有涼蓆，冬天則設有暖被桌，四季都能舒暢寫意，別具風味。

若覺得江戶時代久遠，那麼，在香取神宮面前，只能算須臾片刻了。佐原的信仰中心香取神宮，興建於西元前634年，迄今已有2600多年的歷史。在日本能名為「神宮」，其祭祀的主神是皇族祖先或是具有深厚的關係才可稱之，而在明治時代前能稱為神宮的，只有伊勢、香取、鹿島神宮而已。

香取神宮主祀「經津主大神」，在日本被認為是武道之神，因此總是吸引不少運動選手來此參拜。

東薰酒造 品甘醇歷史

由於水運方便加上出產的早場米品質卓越，佐原在江戶時代初期就開始釀酒，其中以東薰酒造歷史最久。東薰所產的酒風靡近200年，遊客多半會來此參觀製酒過程，爾後的免費試飲酒款的行程也大受好評。佐原的魅力難以一言道盡，美麗的水鄉田野、深厚的歷史情懷、芳馥的絕美珍飲，探索千年奧義，就來佐原咀嚼韶光，品味漫長的悠悠氣息。

飲酒過量有害健康

Index

佐原（香取市）

★搭乘JR線在佐原站下車即可

(中國時報)