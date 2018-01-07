銚子聽濤樂魚貨寶地嘗鮮

銚子街頭純粹寧靜，漫步其中時間彷彿凝結。（林承彥攝）

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中國時報
報導（日本千葉）
銚子電鐵沿線都是明景，特別是終站外川，更入選了日本10大名站之一。（林承彥攝）
就算在銚子，金目鯛也是高價水產，一隻通常要2000日圓。（林承彥攝）
銚子位於板塊交界處，銚子地質公園見證了數千萬年來的地殼變動。（林承彥攝）

從成田機場搭電車不用2個小時，就能到關東平原的最東端－銚子。銚子可說是海洋構築而成的小鎮，從江戶時代開始，就供給江戶新鮮肥美的海鮮，直到今天，銚子仍舊是日本漁獲量第一的漁港。銚子漁港由3個批發市場所構成，迎著海風，可就近看漁船卸貨，海鷗群振翅飛翔，顯盡了寶地豐饒。

有人說，銚子的調味料改變了江戶人的舌尖，說的就是銚子的醬油釀造業。由江戶時代延續至今的飲食文化如蕎麥麵、天婦羅等，都是因為銚子所產的醬油得以開花結果。銚子現有5家醬油工廠，其中「」（Yamasa）醬油歷史超過370年，遊客可參觀製造過程，還可用霜淇淋的方式，親嘗流傳百年的醍醐味。

只要搭乘銚子電鐵一路向東行，就能將銚子之美逐一收列。在觀音站，飯沼觀音的參拜人潮由江戶時代起便絡繹不絕；在犬吠站，可登上犬吠埼燈塔遙望太平洋，亦可在地球圓觀丘展望台，觀賞330度的地平線大寬景；終站外川站，位列日本10大名站之一，外川的老街風光，殘餘著古老漁村的細膩風情。

在銚子，不妨租台單車在日落前的魔幻時刻行至銚子地質公園，絕美夕陽映著斷垣殘壁與奇岩怪石，在大自然的鬼斧神工前，耳邊傳來陣陣浪濤，時間彷彿停止令人感到平靜。銚子或許不是觀光鼎盛之地，但作為一個有大海、有美食，以及承襲完整江戶風情的漁村風貌，銚子的一切都足夠撼動人心，如品酌般享受，沉浸在悠然的美好氛圍之中。

Index

銚子市

★搭乘JR線在銚子站下車，並轉搭銚子電鐵，沿線各站皆有觀光景點。遊歷銚子亦可選擇自行車，可在銚子站租借。

(中國時報)

佐原悠悠日本小江戶 Emerald Lake翡翠湖 冰封大地凍…

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